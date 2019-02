En San Juan, por año se diagnostican cerca de 30 nuevos casos de cáncer infantil y el 40% de los casos se trata de leucemia. Los pacientes de hasta 18 años de edad son contemplados como casos de cáncer pediátrico en el Hospital Rawson y la jefa del Servicio de Hemato-Oncología, María Elizabeth Arrieta, indicó que se plantean nuevos desafíos para el tratamiento oncológico a adolescentes, el grupo "más rebelde" en respetar las indicaciones.



Hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil y Arrieta estimó que el 80% de los adolescentes evidencian algún grado de resistencia a respetar los tiempos de la búsqueda de la cura y/o de controles.



Agregó que trabajar en adolescentes que acarrean otra problemática, como drogadicción y alcoholismo, hace más difícil el tratamiento, la adherencia y la contención familiar.



Arrieta no precisó la proporción de pacientes que arrastran con la doble problemática, aunque sí aseguró que en 10 años cambió la actitud de los adolescentes en tal magnitud, que llevó a plantearse nuevos métodos para llegar a estos pacientes.



"Debe lidiar todo el equipo de salud con pacientes que no vienen al control, no cumplen. Es una situación diferente", afirmó la médica, que agregó que continuamente hay charlas con equipos de psicólogos y psiquiatras.



Para Arrieta, otro factor perjudicial es que los chicos acceden a información errónea, que potencia esa "rebeldía" característica de la edad. La médica afirmó que se dieron casos de pacientes de 16 años que abiertamente se negaron a recibir tratamiento, y no padecían también la problemática de una adicción.



Arrieta indicó que se trabaja en el proyecto de una unidad exclusiva para las personas entre 17 y 25 años y que los atiendan médicos especializados en adolescentes.



"Un problema particular es la transición cuando cumplen los 18 años, porque dejan pediatría e ingresan a clínica médica, un mundo diferente. Es un desafío planteado hoy en todo el mundo", completó.