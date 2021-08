En la evolución de la pandemia y en el campo de la contención psicológica, el impacto del covid sigue mostrando nuevas caras. Así, de las sensaciones de ansiedad y angustia al principio al desánimo y la tristeza en la segunda ola, ahora también las consultas involucran a personas que manifiestan profundo dolor por la muerte de seres queridos a quienes no pudieron despedir o acompañar por protocolo covid y a sanjuaninos que al contagiarse se sienten responsables por el posterior fallecimiento de algún familiar. El dato surge de las consultas en la División Psicología de Salud Pública.

En San Juan, la pandemia se ha llevado la vida de más de 1.000 personas y en Salud Pública estiman que al menos entre 4 y 5 individuos de cada círculo familiar íntimo son los más afectados por esas pérdidas. "Lo que se observa en las consultas y en la cuestión clínica en esta fase de la pandemia son más niveles de duelo y de tristeza por las pérdidas. Hay muchas personas que han sufrido la muerte de familiares, de amigos, de compañeros como consecuencia del covid", indicó Cecilia Turiz, responsable de la División Psicología.

Pero lo que caracteriza estas pérdidas y que de alguna manera genera sensaciones de más dolor es que sus familiares no pudieron despedirse con los rituales habituales porque el protocolo covid de tratamiento de cadáveres no lo permite. "Estos duelos tienen la particularidad de que están atravesados por la imposibilidad de tener ritos como el velatorio o el sepelio tradicionales, que no permiten un despedida como sucedía antes de la pandemia", explicó Turiz.

La otra parte de las consultas para la asistencia y la contención psicológica involucra a quienes se contagiaron, se recuperaron pero en el transcurso sufrieron la pérdida de un ser querido o creen haber llevado la peste a sus casas. "Creen ser los culpables de contagiar al padre, a la madre o un compañero de trabajo y entonces llegan a la consulta. Con ellos más que nada trabajan nuestros equipos", acotó la profesional.



Parte del domingo

Ayer, el Ministerio de Salud Pública de la provincia informó 3 nuevas muertes por coronavirus y la detección de 243 contagios. A la fecha la provincia acumula 66.226 contagios y 1.039 decesos. La buena noticia sigue siendo la baja en la ocupación de camas de Terapia Intensiva, que por estas horas está en el 72,1%.