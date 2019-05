El dueño. Alfredo Rodríguez es el dueño del parque de diversiones. Vive en Salta y el día del accidente estaba en esa provincia.



El parque de diversiones Hollywood Park continúa cerrado. En el Jockey Club, la Policía no deja ingresar a nadie ajeno al lugar, por una orden judicial. Es que se sigue investigando qué pasó con el Discovery, el juego que se rompió con 31 personas a bordo el domingo pasado (ver aparte). En medio de las averiguaciones, Alfredo Rodríguez, el dueño de este parque, habló en exclusivo con DIARIO DE CUYO. Dijo que no sabe qué pasó con el juego y que quiere contactar a las personas afectadas.

"Estoy a disposición de la Justicia. Estuve muy preocupado por la gente que pasó este momento ingrato. De hecho, traté de llegar a los afectados y no respondieron", dijo Alfredo Rodríguez, que ayer recorrió las oficinas de Tribunales para presentar un recurso de eximición de prisión.

Convencido de que lo que pasó el domingo pasado fue un hecho "fortuito" y no una negligencia, el hombre dijo que llegó hace dos días a San Juan para presentarse ante la Justicia. De hecho, su abogado aclaró que la eximición de prisión la presentaron sólo para poder declarar sin ir preso cuando se considere necesario. Es que contra el hombre hay 15 denuncias de las personas que quedaron varadas en el juego y de ellas, una es por lesiones.

"Según me dijeron se descartó una falla humana o eléctrica -no supo informar quién descartó esas fallas-, por consiguiente la falla es mecánica. Pero no sé qué pudo haber pasado hasta que no se terminen de realizar todas las pericias", dijo Rodríguez y agregó que ellos hacen mantenimiento diario a cada uno de los juegos. Explicó que de los 20 empleados que tienen en el parque, hay un ingeniero que revisa periódicamente los equipos. Además, dijo que tienen la revisión del INTI, que se hace cada un año, técnicos, maquinistas y operarios; y que todos están capacitados para hacer su trabajo. "Todo está armado para que las cosas salgan bien, pero lamentablemente suceden estos casos fortuitos. Muchos de los desperfectos mecánicos no se pueden prevenir, son cosas que pasan en los aviones, incluso pasó hasta en el submarino ARA San Juan. Y sin ir más lejos, sucedió en un ascensor en el Sanatorio Santa Clara -donde falleció una mujer al caer por el hueco del ascensor. Me consta que suceden al diario", agregó el hombre al ser consultado sobre si el accidente podría haberse evitado.

Por otra parte, Rodríguez aseguró en varias oportunidades que su empresa nunca tuvo situaciones similares a la del fin de semana pasado. Es que en los medios, incluidos los nacionales, se informó que familiares de Rodríguez habían sido condenados a prisión por la muerte de una nena en Salta, en un parque de diversiones. "Qué pasó en Salta con la nena muerta yo no lo sé. Sí puedo decir que tengo parientes y amigos que tienen parques de diversiones. En Argentina hoy hay unos 200 parques y circos, así que los siniestros que hayan tenidos otros, yo lo desconozco", dijo y resaltó que él visitó San Juan en varias oportunidades y que "jamás" tuvo inconvenientes. "La montaña rusa tampoco tuvo problemas", agregó, en relación a que se informó que ese juego también había tenido desperfectos, días antes.

"No sé quién dijo que las máquinas son antiguas -porque también se dijo que los equipos eran de la década del "70-. No tienen más de 9 u 8 años de uso; y su vida útil es de 30 años", aseguró, y reiteró que intentó comunicarse con los afectados, pero que le fue imposible. "Seguramente, sentirán rechazo. Me comuniqué a través de terceros, pero creo que en algún momento tendrán la confianza necesaria para acercarse y hablar con nosotros en persona", concluyó.

> Claves

Noche de terror

El domingo pasado, a las 00.02 el 911 recibió un llamado. Personas que estaban en el parque de diversiones, ubicado en el hipódromo, pedían ayuda porque uno de los juegos había quedado atascado, con 31 personas a bordo y a unos 20 metros de altura. En el caso intervinieron Bomberos, la Policía y dos ambulancias.

Arduo trabajo

Luego de que las fuerzas de seguridad y una grúa de una empresa privada llegaran al lugar, comenzó el rescate. Este trabajo, que fue muy duro, se extendió durante casi 5 horas, según informó la Policía. A medida que las personas fueron bajadas del juego, personal médico las revisó. Una sola persona fue internada.

Las pericias

El 1er Juzgado Correccional dispuso la clausura del parque de diversiones. Actualmente el caso está en etapa de investigación. Carlos Alberto Lima, subrogante en el juzgado, ordenó custodiar el juego y que un ingeniero electromecánico realice una pericia al Discovery. También la Policía y Bomberos harán pericias.