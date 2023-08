Otra problemática en el ámbito escolar generó preocupación oficial. En lo que va del año, 10 chicos se descompensaron en la escuela tras haber consumido drogas, y aumentó la cantidad de casos similares con respecto al 2022. Así lo confirmó Marcela Platero, directora de Gabinetes Interdisciplinarios, del Ministerio de Educación. Este fue uno de los motivos por el que esta área organizó una capacitación sobre el consumo problemático para trabajar en la prevención y abordaje de estos casos. (Ver a parte)

Marcela Platero dijo que desde enero hasta este mes docentes debieron asistir a 10 estudiantes que sufrieron consecuencias físicas dentro de los edificios escolares. 'Nos preocupa mucho porque vemos que van en aumento. En todo el año pasado se registraron 2 o 3. Y, en ambas ocasiones, los chicos se descompensaron estando en clase', sostuvo Platero.

La funcionaria no quiso dar demasiados detalles de estos casos porque se trata de un 'tema muy sensible' y para no 'estigmatizar a los chicos'. De todos modos confirmó que todos fueron protagonizados por estudiantes del nivel secundario que consumieron sustancias adictivas, algunas desconocidas (no dio más precisiones). 'Luego de que a los estudiantes se les diera atención médica y se le hicieran análisis, se determinó que la descompensación que sufrieron fue por consumir estas sustancias. "Si bien 10 casos entre miles de estudiantes pueden considerarse pocos, así haya uno solo ya nos compromete a involucrarnos como institución y a actuar según el protocolo', dijo Platero.

La especialista también explicó que cuando se detecta un caso de estas características, lo primero que hace la autoridad escolar es resguardar al estudiante en la oficina de la dirección y avisarle a su familia de los sucedido. Posteriormente, se comunica con la Dirección Provincial de la Lucha contra la Droga y el Narcotráfico para darle intervención, ya que ellos son los encargados de investigar si hay un circuito de compra y venta de droga dentro o fuera de la escuela y de tratar de dar con el proveedor. 'En las escuelas se tiene la responsabilidad civil y moral de denunciar casos de consumo de droga en alumnos, más aún si lleva la droga a la escuela. En estos casos, el director de la institución tiene la autoridad para incautar esta sustancia. Y también para comunicarse con la Unidad Municipal de Atención de las Adicciones correspondiente para que el estudiante reciba atención y tratamiento', sostuvo Platero.

La escuela también se hace cargo del seguimiento personal de cada caso y de brindarle al alumno con consumo problemático todas las condiciones necesarias para que continúe con los estudios, siempre que su estado de salud se lo permita. 'Lo bueno que los 10 estudiantes que se descompensaron por el consumo de droga este año, pudieron continuar con la escuela sin inconvenientes. Esto fue posible también por los talleres que organizaron los Gabinetes tanto con sus compañeros como familias', dijo Platero

Capacitación en intervención

A raíz de los casos de los 10 estudiantes descompensados por el consumo de drogas, la Dirección de Gabinetes, del Ministerio de Educación, organizó una jornada de capacitación sobre abordaje de casos de consumos problemáticos. El objetivo de esta propuesta es aprender a pensar estrategias de prevención y contención ante los nuevos escenarios y demandas de los estudiantes. 'Cuando hablamos de consumos problemáticos no sólo nos referimos a la ingesta droga, sino también de alcohol o a cualquier hábito o conducta que se repite sin control y que dura y perdura en el tiempo ocasionando daño, como el uso adictivo del celular o de la tecnología. El objetivo de esta jornada fue justamente capacitarnos en la detección y abordaje de este problemática', dijo Marcela Platero, director de Gabinetes.

La funcionaria agregó que esta capacitación estuvo destinada a los especialistas que integran los gabinetes escolares y a los supervisores que serán los encargados de transmitir lo aprendido a las autoridades de las escuelas para que sepan cómo actuar ante estos casos.