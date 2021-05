Ayer casi pareció un día normal en el microcentro. Fue el primer día hábil en confinamiento y fue mucho el movimiento de gente que se registró durante la mañana. La mayoría de los sanjuaninos que se trasladaron a la Ciudad fueron por trámites y aprovecharon la salida para mirar vidrieras y hacer compras.



A las 10.30, Marisa Rojas llegó al centro para presentar documentación en la Junta Médica. No quiso llegar antes porque pensó que, por el confinamiento, no habría "nadie" en esta oficina, pero se equivocó. "Llegué y había 7 personas delante mío y me sorprendió porque pensé que pocas personas iban a salir por el confinamiento. Pero parece casi un día normal acá en el centro, con mucha gente yendo y viniendo", dijo esta vecina de Rawson.



Raúl Espejo lamentó no haber llegado más temprano al centro para retirar los remedios para la diabetes de la Farmacia Mercantil. También pensó que iba a haber poco movimiento. Por media hora tuvo que hacer fila en la vereda para poder concretar su trámite. "Casi me desmayo cuando vi tanta gente haciendo fila para entrar a la farmacia. Es que cuando uno escucha la palabra confinamiento piensa que nadie va a salir de su casa", sostuvo el hombre que vive en Santa Lucía.



Durante las primeras horas de ayer, la peatonal céntrica estuvo desierta. El movimiento comenzó a notarse después de las 10, momento en que comenzó a subir la temperatura. "A media mañana se empezó a ver a más personas sobre todo en los bancos y haciendo fila en las casas de tarjetas de crédito. Si bien parece que varios vinieron o pasaron por el centro por trabajo, muchos vinieron a hacer trámites. Igual, no puedo decir que fue más movimiento que el esperado, pero mi sensación es que fue mucho para el contexto de confinamiento", dijo uno de los oficiales de Policía que estaban de ronda por la Peatonal.



Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, dijo que no se sabe cuánta gente transitó por el microcentro durante el horario permitido (de 6 a 18), pero que fue mucha menos que en una jornada normal, aunque bastante para un día de confinamiento. "Hay muchas actividades habilitadas y la gente vino a realizar trámites. Se ha visto mucho movimiento, incluso de personas que salieron a hacer una caminata, que está permitido si es cerca del domicilio particular", dijo Hernández.



Laura Díaz vive en Avenida Rioja y Rivadavia. Ayer, en plena cuarentena, salió a "estirar las piernas" por el microcentro. Dijo que en días normales es imposible hacerlo por la multitud que transita por la zona.

