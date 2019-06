San Juan comenzó la cuenta regresiva para convertirse en la platea vip del eclipse total de Sol, el 2 de julio. En este contexto, el ministerio de Turismo, varios intendentes, astrónomos y personal de la UNSJ presentaron oficialmente las actividades que se harán en Bella Vista (Iglesia), Chucuma y San Agustín (Valle Fértil), Villa Nueva (Calingasta), Mogna (Jáchal) y el Complejo Costanera Ferial San Juan (Chimbas). Además de estos 6 puntos, en donde habrá fiesta hasta con bandas en vivo, los astrónomos recomendaron 5 lugares más en los que la observación del fenómeno será total y no tendrán eventos oficiales. Estos sitios son: el ingreso al autódromo El Villicum (Albardón), Vallecito, Bermejo, el parador de Talacasto y Marayes (ver infografía). "Sabemos que hay mucha gente que no le gusta con muchedumbre y además hay otros que no pueden escaparse para llegar a otros departamentos", dijo Eric González, investigador del Observatorio Félix Aguilar. Mientras que Georgina Coldwell, docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, dijo que desarrollaron una aplicación para celulares que sirve para que todas las personas puedan saber dónde, a qué hora y por cuánto tiempo se podrá ver el eclipse en diferentes zonas de San Juan.

Tras varias investigaciones y mediciones de los terrenos y la forma en la que se ve el Sol en diferentes puntos de San Juan, los especialistas definieron otros rincones de la provincia que serán privilegiados para la observación. González explicó que en los mapas, que se pueden encontrar en la aplicación que se llama Eclipse 02/07 San Juan y en la página www.eclipses.com.ar, hay tres líneas que delimitan la zona donde se verá el fenómeno en la provincia. La línea central es donde pasará de manera total. Es por esto que todos los lugares que son atravesados por esta línea tendrán un oscurecimiento del 100% (si el oscurecimiento es menor, la gente observará el cielo como lo hace en cualquier atardecer). Sin embrago, esa nochecita en plena tarde tendrá diferente duración. Sobre esto, González explicó que el tiempo de la totalidad aumenta muchos segundos a medida que la observación se haga más cerca de la línea central. "Para que la gente entienda, si uno se para en la plaza del Teatro del Bicentenario el eclipse se verá de manera parcial, pero si uno cruza a la vereda del Centro Cívico -la del Norte- el eclipse será total y durará 2 segundos", resaltó el astrónomo.

Sobre los lugares no oficiales dijo que si bien hay miles de puntos por los que el eclipse se verá total, hay sitios en los que no se podrá observar porque hay edificaciones, árboles, montañas o cables que impiden la buena visión. "Tenemos vista toda la zona de la totalidad del eclipse. Con anterioridad medimos con un teodolito (que es un instrumento topográfico de precisión para medir ángulos de distintos planos) los puntos para definir cuáles son los mejores. De ahí sacamos los lugares en los que habrá actividades y otros que también son privilegiados para disfrutar el eclipse", agregó y dijo que la gente debe tener en cuenta que quienes vayan a los lugares "sin fiesta" no tendrán tantas comodidades como baños, puestos de comida, telescopios y hasta medidas de seguridad. Por su parte, sobre los lugares ideales, Coldwell dijo que la gente debe tener precaución y chequear días antes cómo se ve el Sol en la zona elegida para la observación del fenómeno. Es que, según el mapa, hay departamentos como Angaco y Santa Lucía, que también serán privilegiados, pero que no fueron analizados para definir el nivel de observación. "Recomendamos que cuando sepan dónde ver el eclipse, deben ir a ese lugar antes del 2 de julio, a la misma hora que será el fenómeno y ver cómo está el cielo. Si nada obstaculiza al Sol en ese momento, quiere decir que podrán ver el eclipse. Por ejemplo, en la plaza 25 el fenómeno será total, pero está el campanil y los edificios que complican la visión", agregó la especialista.



CLAVES

Horarios

Los horarios de comienzo del eclipse parcial, de la totalidad y de la finalización dependerán de la ubicación del observador. Según los especialistas el fenómeno se desarrollará aproximadamente entre las 16.25 y las 18.45. En Bella Vista, que será el lugar más privilegiado de San Juan, el inicio de la totalidad será a las 17.39 y durará 2 minutos 30,5 segundos.

Explosión turística

Desde el Ministerio de Turismo informaron que ya está reservada el 95,6% de la plaza hotelera de los departamentos alejados y el Gran San Juan, por el eclipse. Iglesia está al 100% y siguen buscando casas de familias, mientras que el Gran San Juan y Calingasta tienen el 98% de reserva; Jáchal, el 92% y Valle Fértil, el 90%.

La aplicación

Para hacer mucho más fácil la ubicación de los lugares para observar el eclipse, el Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ desarrolló una aplicación para celulares con sistema operativo Android. La app, que es gratuita, indica hasta cómo llegar de otras provincias a los distintos puntos de San Juan.