Durante la tarde del martes, medios nacionales informaron que a través de una resolución, el Consejo Federal de Educación dispuso que desde 2024 todas las escuelas públicas del país deberán enseñar folclore. En este contexto y para saber cómo se aplicaría, DIARIO DE CUYO se comunicó con las autoridades de Educación de la provincia. Ana Sánchez, secretaría de Educación local, comentó que en la última reunión del Consejo no hubo ninguna resolución al respecto. "Este tema ni siquiera fue tratado en el Consejo Federal de Educación y estuvimos buscando en los correos de la Secretaría de Educación de la Nación para ver si había algo, pero tampoco recibimos nada. Es decir, no estamos trabajando para que se dicte folclore en las escuelas", amplió la funcionaria, negando lo que había trascendido.

Según lo que dijeron los medios nacionales, que hablaron sobre esa supuesta resolución, el folclore será una materia obligatoria en los niveles inicial y primario en las escuelas públicas de todo el país. Comentaron que cada provincia debería adherir y definir qué contenidos enseñar. Sin embargo, desde la cartera local resaltaron que no saben de dónde los medios nacionales obtuvieron esa información, pues insisten con que el tema ni siquiera fue tratado en la última reunión del Consejo. Esta reunión se realizó el 8 de abril en Ushuaia y participaron todos los ministros del país, incluida la funcionaria sanjuanina.

Ayer, la secretaria de Educación de San Juan comentó que luego de haber recibido la consulta de este diario, habló el tema con la ministra del área, Cecilia Trincado, quien le comento que ese tema no fue tratado en la reunión de principios de mes. A la vez, dijo que en la resolución de la última reunión del Consejo Federal de Educación no figura la supuesta implementación del folclore en la currícula 2024. Cosa que fue chequeada por este medio. "No hay nada oficial, ni nada que se haya firmado para que empecemos a trabajar en lineamientos, o para que diagramemos cómo dictar esta supuesta materia. Insisto que no se está trabajando al respecto, porque no hay nada oficial. Además, las noticias nacionales indican que esto sería dentro de dos años y eso sería como hacer futurismo", dijo la ministra y comentó que hay escuelas sanjuanina en las que existe la asignatura Danza, que se dicta en Sexto año de la secundaria orientada, pero que en esa asignatura no solamente se enseña folclore, sino que hay escuelas que dictan tango y hasta ritmos urbanos.

Definiciones en la reunión

Durante la última reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizó el 8 de abril pasado (foto), los ministros de todo el país acordaron la implentación de una hora extra al sistema educativo. En este contexto, en San Juan se comenzó a analizar cómo aplicar esta medida.

El Ministerio de Educación, que encabeza Cecilia Trincado, y los secretarios generales de los gremios UDAP, UDA y AMET, tomaron la decisión de avanzar en este tema y decidieron volver a reunirse el próximo martes para definir cómo llevar a cabo este cambio. Esto, en las escuelas primarias de jornada simple.

Este encuentro será clave, no sólo desde el punto de vista educativo, si no también contable, pues según estimaciones que hicieron en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la provincia necesitará 34 millones de pesos extras para poder cubrir los gastos de esta ampliación horaria de las clases en San Juan.