Mientras muchas escuelas ya comenzaron con las "encuestas pedagógicas" (evaluaciones en las que los docentes ven la trayectoria del alumno), desde el Ministerio de Educación dijeron ahora que finalmente los alumnos que no acrediten el aprendizaje de este ciclo lectivo, igual no repetirán. Es una marcha atrás con respecto a lo que informaron a fines de agosto pasado, cuando dijeron que en abril de 2021 se iba a saber qué alumnos pasaban de grado y cuáles no.

En agosto pasado, luego de que de manera virtual se reuniera el Consejo Federal de Educación y se decidiera implementar la promoción acompañada, desde Prensa de Educación local transmitieron la decisión oficial de que en San Juan los chicos iban a ser acompañados hasta abril. "En todos los niveles se aplicará el sistema de promoción acompañada. Es decir, los alumnos no pasarán automáticamente de año", dijeron entonces desde Educación. Y agregaron que los estudiantes que durante la evaluación de diciembre no acreditaran los aprendizajes iban a recibir apoyo de tutores, a través de distintas guías, para intentar no repetir. También aseguraron que esas tutorías se iban a dictar hasta abril de 2021, plazo máximo para que los estudiantes acreditaran el saber. Y que quienes no lograran llegar al nivel o no cumplieran con las clases de apoyo, repetirían y volverían al año que cursaron en 2020.

Sin embargo, ahora dicen que no habrá repitentes. Ante esto, este medio consultó si hubo algún cambio de criterio, pero desde la cartera aseguraron que no hubo cambios y que nunca dijeron que iba a haber repitencia o que los chicos debían acreditar el aprendizaje en abril próximo a más tardar.

"Los chicos no volverán al año anterior y si hay que acompañarlos hasta fines del año que viene se hará" y "no habrá repitencia, sino acompañamiento", fueron algunas de las frases que dijo ahora Rosita Bernardini, directora de Educación Primaria, quien reiteró varias veces que el acompañamiento será hasta que el chico adquiera todos los conocimientos. "No tendrán un plazo límite para la promoción acompañada", resaltó. En cuanto a la forma que se dará el acompañamiento, Bernardini dijo que los alumnos que egresan de la Primaria y comienzan la Secundaria con promoción acompañada recibirán el apoyo de tutores del Prasir (Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo) desde el primer día hábil de febrero. "Los contenidos no aprendidos este año, los aprenderán el año que viene. Cuando este estudiante acredite los saberes y logre los objetivos propuestos por ese grado, el directivo emitirá un certificado de que finaliza trayectoria escolar", dijo y explicó que los alumnos que siguen dentro de la primaria serán acompañados por la maestra de grado. Por otra parte, reiteró que el alumno no volverá a hacer el grado u año que hizo en 2020. "Se los ayudará tantas veces como lo necesiten", concluyó.

>> CLAVES

Acompañamiento

No todos los estudiantes pasarán de año con acompañamiento. Sólo lo harán los estudiantes que no hayan podido acreditar el aprendizaje básico solicitado para cada nivel. La promoción acompañada se aplica a todos los niveles.

Aprendizaje

Según las encuestas socioemocionales realizadas a chicos de primaria, el 56% de los alumnos dijo que sienten que desde sus casas "aprendieron algo" y un 36% que está en "vía de aprendizaje".

Evaluaciones

En septiembre y octubre se hicieron las encuestas emocionales. Este mes arrancaron los dispositivos pedagógicos (evaluaciones) a través de los cuales se sabrá qué alumnos necesitan acompañamiento y quiénes no.

El cierre

Para definir si los alumnos pasan de manera acompañada o no, los docentes harán evaluaciones. Se harán de manera virtual para los que tienen conectividad y para los que no, se les prestará desde la escuela netbooks o tablets.