La rutina de la escuela Antonio Torres, de Capital, se vio alterada por completo en el turno tarde. Es que durante la tarde del lunes salió a la luz la noticia de que la directora de la escuela es investigada por el Ministerio de Educación, por denuncias que hicieron los padres y los docentes. En medio de este escándalo, los papás contaron detalles de la "dura situación" que les tocaba vivir a ellos y a sus hijos, desde diciembre pasado; mientras que desde la dirección de Educación Primaria dijeron que las denuncias fueron constatadas y que por eso abrieron un sumario contra Laura García, la directora que en este momento está de licencia. Tanto los papás como María Rosa Bernardini, la directora de Educación Primaria de la provincia, coincidieron en que la mujer ejercía maltrato, era autoritaria y hasta llevó a que los chicos tuvieran bajo rendimiento escolar. "Prohíbe que los niños aprendan Matemáticas y Lengua. Para ella, basta con que sepan algo de Historia, ya que se trata de niños que, que según ella, no tienen un futuro prometedor por ser alumnos de una escuela pública", dijo una de las mamás que mostraron su enojo.

"Un grupo de papás nos presentó el malestar con respecto a la directora de la escuela. De manera paralela recibimos a los docentes, quienes relataron situaciones similares a las de los padres. Con estas denuncias decidimos visitar la escuela, junto a la supervisora. Durante las visitas se puso en evidencia lo que denunciaron los papás. Hubo acontecimientos, sobre todo en actos públicos, que generaron malestar, y fueron con razón", dijo Bernardini, quien no quiso entrar en detalle sobre qué problemas fueron los denunciados y los detectados por ellos. La funcionaria comentó que no se trató exclusivamente de maltrato sino de problemas en "el aspecto pedagógico" y el "nivel académico de los chicos" quienes mostraron bajo rendimiento escolar. A la vez, Bernardini dijo que García está de licencia, pero que paralelamente se está trabajando con el sumario para definir la situación. "Estamos investigando para ver si es separada del cargo. Nosotros buscamos lo mejor para los chicos", agregó.

Quienes sí dieron más detalles fueron los papás. A pesar de no querer dar sus nombres por miedo a represalias contra sus hijos, contaron un centenar de malos momentos que les tocó vivir. Según los padres los chicos tenían muy pocas tareas, ya que ella incentivaba a que sólo se le diera importancia a las Ciencias Sociales. "Ella no quería que enseñaran Matemáticas y Lengua. Durante un acto dijo que nuestros hijos no tenían la capacidad de ir a un secundario, y que si queríamos eso que pagáramos en alguna escuela. Y agregó que enfermeras y médicos muy bien estudiados fueron los que construyeron las cámaras de gas que usaron los nazis. Todo eso los dijo delante de los niños. Es como contradictoria, además de autoritaria", dijo una de las madres. Otros padres comentaron que a los docentes que querían enseñar otros contenidos "les hacía la vida imposible".

Sobre los actos escolares los papás comentaron que eran clases públicas que en ocasiones duraron hasta 4 horas. "Hacía que los chicos se sentaran en el patio sin importar el frío y hablaba ella sobre historia, por ejemplo", dijo otra de las madres, mientras que un papá contó que para la Promesa a la Bandera les dijo que los chicos debían asistir con ropa de gimnasia en lugar del guardapolvo, porque ella no quería que desfilaran "como si fueran milicos".

"Hubo un alumno que traía puntas y navajas y ella nos dijo que era sólo una travesura".

MAMÁ



"En un acto habló tanto que se olvidó de hacer actuar los niños que estaban caracterizados".

PAPÁ



"En un acto dijo que Sarmiento era un tirano y que el ministro de Educación, un monstruo".

MAMÁ