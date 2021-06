Ayer no fue un día más para la educación sanjuanina. Luego de dos semanas sin clases presenciales, los chicos volvieron a las aulas. En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió algunas escuela y charló con los papás que optaron por la presencialidad voluntaria. Ellos dijeron que eligieron mandar a clases a sus hijos porque confían en el protocolo de cada institución y porque consideran que en sus casas los chicos no aprenden lo mismo que en la escuela. Por su parte, el ministerio de Educación informó que según un relevamiento que realizaron en todos los departamentos, 6 de cada 10 niños que debían ir desde ayer asistieron a clases presenciales. Los mismos datos manejaban en el gremio docente UDAP.

Desde ayer los papás de los alumnos sanjuaninos pueden optar por dos formatos de educación: "Presencialidad cuidada voluntaria bimodal y alternancia" y "no presencialidad, donde los padres que lo consideren adecuado por su contexto". En este caso, las familias deben comunicar la no presencialidad a la escuela, a través de una nota (ver aparte). En este contexto, quienes eligieron por la presencialidad comentaron sus razones. "Soy personal de salud y considero que si uno se cuida puede seguir haciendo algunas actividades como venir a la escuela, por eso traje a mi hijo. Además, en casa no aprende igual", dijo Cecilia Vidal, una mamá de un alumno de la escuela Sarmiento, de Capital. Al igual que ella, otros padres de la misma institución dijeron que eligieron mandar a sus hijos porque sienten que en casa los chicos no se educan de manera correcta. "En las semanas que estuvieron presenciales avanzaron mucho y vemos que responden de otra manera a las actividades. Ahora, es como que en casa se estancaron otra vez. Siento que no aprende", dijo Analía Vizcarra, mamá de un estudiante de la escuela Antonio Torres.

Protocolo. Desde las escuelas dijeron que siguen tomando la temperatura y controlando a cada uno de los niños para evitar posibles contagios de coronavirus.

Por otro lado, muchos papás dijeron que ellos se sienten tranquilos porque, a través de lo que sus hijos les dicen, sienten que los protocolos se cumplen. "Siento que está bien cuidado", agregó Romina Rodríguez, otra mamá. Mientras que otras madres comentaron que en los grupos de Whatsapp hubo muchas consultas para tomar la decisión de mandar o no a los chicos y en estas charlas muchos dijeron que además de la cuestión educativa decidieron mandar a sus hijos para que sigan socializando con otros niños.

Sobre el porcentaje de presencialidad, desde Educación informaron que de 74.018 alumnos (Nivel Inicial, Primario, Secundario y Especial) que debían asistir durante la mañana de ayer (porque forman parte del grupo o burbuja que tenía clases presenciales), lo hicieron 43.589. Es decir, 6 de cada 10 (59%) asistieron a las clases presenciales. En las escuelas públicas de gestión estatal la presencialidad fue del 44%, mientras que del total de chicos ausentes el 20,5% presentó nota informando que se sumarán a la virtualidad. Es decir, no volverán a las aulas. Al respecto, Luis Lucero, secretario General de UDAP, dijo: "Si bien en estas escuelas hubo un alto nivel de ausentismo (56%) no sabemos si todos esos chicos optarán por la modalidad virtual, porque muchos no presentaron notificación. Es decir, puede que haya chicos que se reincorporen mañana, que estén en este momento enfermos o que estén aislados, por ejemplo". Y dijo, en sintonía con lo que informó Educación, que en las escuelas privadas el porcentaje de asistencia fue mucho mayor.

UDAP dijo que la semana que viene harán otro relevamiento.

En las instituciones educativas privadas, según datos oficiales, de 22.250 alumnos, 20.910 asistieron a clases presenciales durante la mañana de ayer. Es decir, un 94% optó por la modalidad presencial. "De los 1.340 ausentes, el 20,5% presentó la notificación informando que recibirán educación virtual, en vez de presencial. Con el resto de los estudiantes, no sabemos aún que pasará", agregó al respecto Luis Lucero, quien dijo que el nivel de presentismo les parece "bueno y elevado", teniendo en cuenta el miedo generalizado que hay en el contexto de la pandemia, que atraviesa su segunda ola.





