Tras los dichos de Silvia Morito, directora de la Escuela Provincia de La Rioja, en Chimbas, sobre que los alumnos pasaron dos semanas sin tomar leche por falta de gas natural, autoridades del Ministerio de Educación salieron a decir que eso es habitual en todas las escuelas pero no por falta de gas. La directora de área de Relevamiento, Ángela Giordano, sostuvo que ni bien recibieron la notificación de la restricción del servicio de gas natural en el edificio escolar, se le garantizó a la directora la provisión de gas envasado. "No sé si fue inmediata la provisión, pero nunca se les da de inmediato la copa de leche a los chicos. La primera semana nunca se les da y la segunda por ahí tampoco", dijo.



Morito también dijo que "sin gas natural no se podrá calefaccionar la escuela y los chicos pasarán frío". Al respecto, Giordano respondió que el servicio se restituirá en 30 días.