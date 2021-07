Con la lista que cada directivo escolar ha elaborado, un equipo del Ministerio de Educación comenzó a buscar a los alumnos que a lo largo de este complejo ciclo lectivo atravesado por la pandemia se fueron desvinculando de la escuela, es decir, que no asistieron o que no realizaron guías en la modalidad no presencial. Y literalmente los salieron a buscar casa por casa, para determinar no sólo por qué están alejados del sistema sino también para revincularlos y asistirlos en las problemáticas que tengan, indicó ayer el ministro de Educación, Felipe de los Ríos. La medida conforma parte del esquema de trabajo establecido en el Consejo Federal de Educación para fortalecer la trayectoria educativa de los estudiantes que han tenido intermitencias en la continuidad educativa o un nivel de intensidad bajo, es decir, que hayan alcanzado una participación entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela (intermitencias) o menor al 25% (baja intensidad).

"Para promocionar de año, los alumnos deberán tener acreditado el 70% de los contenidos priorizados. En ese contexto, hay un grupo de alumnos que tienen trayectoria sostenida, otros tienen trayectoria intermitente, es decir, con inconvenientes vinculados a la pandemia, y otros que presentan un escenario más complejo, que son los estudiantes de trayectoria de baja intensidad, aquellos que por realidades concurrentes con el covid han dejado de ir a la escuela en la presencialidad o no realizaron guías en la no presencialidad. Con los dos primeros casos estamos trabajando y para eso son estas dos semanas de nivelación, pero a esos alumnos que están fuera del sistema los hemos salido a buscar", indicó el Ministro.

En Educación dijeron que están realizando un relevamiento y que los datos varían a diario, por lo tanto se manejan con prudencia para estimar cuántos estudiantes están desvinculados del sistema. Mientras tanto, en las últimas horas el programa Acompañar desplegó sus equipos de terreno para ir casa por casa, de acuerdo a las listas que previamente elaboró cada escuela, para hallar a esos alumnos. Advirtieron, por su parte, que los profesionales irán debidamente identificados.

"No sólo queremos saber por qué no están transitando sus trayectorias educativas, sino también qué necesitan y para facilitarles el regreso a la escuela. Buscamos saber qué situación los aqueja, si es una cuestión económica, de recursos, de transporte o lo que manifiesten para poder articular los recursos institucionales y procurar su vinculación nuevamente", explicó Mónica Gutiérrez, responsable del programa Acompañar.

La provincia (al igual que el resto de las jurisdicciones) deberá presentar un informe detallado de las trayectorias escolares de los alumnos el 31 de agosto.

Hubo cuatro muertes y suman 997

De acuerdo al parte de Salud Pública, en las últimas 24 horas hubo cuatro personas fallecidas y por lo tanto la provincia suma 997 muertes en pandemia. Las víctimas de ayer son todos hombres, de 74; 54; 57 y 90 años. A su vez, hubo 325 nuevos casos y el acumulado se eleva a 62.441 infectados.

Hay 223 personas internadas, de los cuales 108 permanecen en terapia intensiva.