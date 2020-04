Laura Petrignani tiene 43 años y es profesora de Educación Física. En medio de la cuarentena decidió buscar una manera de ayudar a sus alumnos y a sus amigos. Entonces comenzó a compartir retos o desafíos, a través de las redes sociales, para incentivar a que las personas hagan actividad física. Movimientos de coordinación, trabajos con pelotas y abdominales forman parte de estos videos breves que empezó a viralizar.

"Trabajo en dos escuelas secundarias y pensaba qué hacer con mis alumnos para que las clases en casa no fueran aburridas. No quería que hicieran guías y nada más. Entonces empecé a mandarles los videítos para que muevan el cuerpo y la cuarentena sea llevadera", dijo la profe y comentó que al mismo tiempo empezó a compartirlo con conocidos. Dijo que estos videos primero los compartió en la plataforma que tienen los colegios donde trabaja y que luego usó Whatsapp e Instagram.

En su casa, con la ayuda de su hija y tratando de compartir buena onda, hace los videos todos los días. "A las alumnas les gustó mucho y hasta me preguntan cómo hacer para superarse día a día. Después de la actividad los chicos de la escuela deben responder algunas preguntas sobre la actividad enviada", dijo y agregó que nunca antes había editado videos y mucho menos había trabajado a distancia, y que tuvo que aprender para hacerle frente a esta realidad.

Además de compartir los videos con los estudiantes, dijo que hace algunos retos para los integrantes de los distintos grupos de Whatsapp que tiene. "Tuve que amigarme con las redes sociales. Antes renegaba mucho de los grupos porque de un momento a otro tenía miles de mensajes, pero ahora me encantan porque me divierten y me distraen", agregó y dijo que entre los videos que manda también tiene algunos bloopers de cuando los ejercicios no le salen como corresponde y hasta cuando se cae intentando hacer los diferentes retos. "Con la cuarentena todos empezamos a implementar diferentes cosas. Creo que es la necesidad de sentirnos cerca y acompañados. Las redes sociales son muy buenas para estos momentos y todos los que sabemos algo debemos aportar para ayudar a los que conocemos", concluyó Laura.