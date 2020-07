En una audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo ayer a las 11,30 se acordó entre el gremio mercantil y la Cámara de Comercio de San Juan que los empleados de aquellos comercios que estuvieron inactivos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio cobrarán el aguinaldo partido en dos cuotas: la primera se pagara en agosto y la segunda en septiembre. Eso significa que abarcará a uno 7.500 trabajadores en San Juan, alrededor del 50% del total. El resto de comercios que siguieron trabajando durante la cuarentena estricta deberán asumir el pago de esa obligación en una sola vez.

La titular del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, solicitó además que los empleadores que todavía adeudan sueldos de marzo, abril y mayo, que se pongan al día en el corriente mes teniendo en cuenta que ya todos los rubros del sector están en actividad. Dijeron que a algunos empleados les deben un sueldo entero.

El SEC solicitó la audiencia de conciliación, que fue llevada adelante por el departamento Conflictos Laborales de la Dirección de relaciones laborales, para definir el pago de la obligación y la negociación no fue fácil. Allí la Cámara de Comercio, que estuvo representada por el vicepresidente Leonardo Borgoño y Lisandro Rives, apoderado de la cámara, dijeron que están afectados en su gran mayoría por la pandemia y propusieron el desdoblamiento de la primera cuota de aguinaldo en dos veces iguales y consecutivas, para el mes de agosto el primero de ellos y para septiembre el segundo.

Moral manifestó que la ley de contrato de Trabajo indica que el aguinaldo se debe cobrar en una sola cuota y que no se podía generalizar el desdoblamiento "porque hay empleados de empresas que siguieron trabajando durante la cuarentena" y "no es lo mismo que otro trabajador que no trabajó porque estuvo cerrado por 40 o 50 días". Pero finalmente, y dejando constancia de que la propuesta se encuentra en contra de la normativa legal vigente, se resolvió atender "a la situación real y excepcional de la pandemia y sus efectos colaterales de afectación", y se decidió aceptar el desdoblamiento solo en los casos que muestre la imposibilidad de cumplir con un solo pago. Es decir, rige sólo para aquellos comercios que estuvieron paralizados durante la cuarentena, por ejemplo. ""No generalizamos, porque hay empleados que han estado trabajando en empresas de limpieza, o en sitios donde han seguido trabajando durante la cuarentena y no es lo mismo que un empleado que no trabajó. Unos lo tendrán que cobrar en una sola cuota y los otros lo podrán aceptar el pago en dos cuotas", dijo Moral. Borgoño dijo que aceptó esa propuesta.

Sueldos atrasados

Las partes acordaron presentar a la Subsecretaría de Trabajo un listado de los comercios que aún adeudan salarios desde el mes de marzo, para que la autoridad laboral intente un acercamiento al empresario y se concrete el pago.

Desdoblados

7.500 son aproximadamente los empleados de comercio que cobrarán el aguinaldo en dos partes, en agosto y septiembre.

Inspectores

La Cámara de Comercio solicitó al gremio mercantil que proporcione una nómina de los inspectores habilitados por el sindicato para la realización de las tareas de controles habituales, por ejemplo en los días feriados.