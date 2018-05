Cambio de guardia. La Plaza Seca fue escenario del relevo del grupo militar que tiene a su cargo la custodia de la Bandera de Cabot.

"Mitre", "Sarmiento", "ni idea". Estas fueron algunas de las respuestas que dieron los sanjuaninos a los que se les preguntó si recordaban el nombre de algún prócer que protagonizó la Revolución de Mayo de 1810. A esto se sumó que 4 de cada 10 consultados dijeron que no estaban seguros o no sabían lo que ocurrió en esa fecha. Ese fue el resultado que lanzó un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO entre 100 sanjuaninos de entre 20 y 35 años de edad. El dato sale a la luz hoy, que se cumplen 208 años de esta fecha patria.



Las dos preguntas lanzadas entre esta franja etaria, que estuvo conformada por hombres y mujeres que tenían el nivel Secundario completo, fueron: ¿Sabe qué pasó el 25 de mayo de 1810?, y ¿Recuerda el nombre de algunos de los próceres protagonistas de ese momento?.

El relevamiento se hizo entre sanjuaninos de 20 a 35 años.

A la primera pregunta hubo respuestas tales como: "¿La Revolución de Mayo? Me mataste. Ni idea. Hace mucho que dejé el estudio", o "Sé que hubo un proceso de 5 días hasta que fuimos libres, creo". También respondieron: "La verdad es que no sé mucho, pocas noticias veo. No soy de ver mucha tele". El 40% de las personas consultadas aseguró que "en algún momento" lo aprendieron, pero que no se acordaban. En cuanto a la segunda pregunta que hizo referencia a los protagonistas de la revolución, mucha gente contestó que "habían damas y caballeros, negros y vendedores ambulantes", pero que no recordaban ningún nombre. Otros mencionaron a Mitre, Rosas, San Martín y a Sarmiento.



Entre los que sí recordaron algún nombre de los próceres que fueron protagonistas de ese momento mencionaron principalmente a Cisneros, Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. En último lugar mencionaron a Juan José Paso. Entre los nombres incorrectos, a la cabeza están Laprida, José de San Martín y Juan Manuel de Rosas.



"En las últimas décadas las ciencias sociales tienen poco espacio en las currículas escolares. Se achicaron los contenidos. Se abandonaron los libros y no se enseña realmente qué es una revolución. Es por eso que la gente de entre 20 y 35 años no tiene estos conocimientos internalizados. En el último tiempo la historia se enseña con esquemitas", dijo Jorge Delgado, docente e historiador. Por su lado, Rubén Guzmán, también especialista en historia y profesor agregó que "el problema es cómo se enseña. Se enseña por repetición y no por comprensión. Estas fechas pasaron a ser sólo una efemérides. En el secundario sólo se ve en 2do año y al final del programa. Se limitan a realizar actos y la historia deja de ser atractiva".





>> Algunas definiciones

NICOLÁS FOLGADO 23 años

"¿Revolución de Mayo. Creo que es lo que usó la Argentina para un cambio revolucionario de comercio, de moneda y sobre varias cosas. La verdad no recuerdo mucho. Lo estudié al pasar en la primaria. Sólo me acuerdo de los actos. En la secundaria ni me lo enseñaron. Sé que es el día patrio y hay desfiles, pero no mucho más que eso. Se me mezcla con la independencia.



En cuanto a los protagonistas, ni idea. Sé que fueron varios pero ahora no me acuerdo de ninguno".

MATÍAS BAZÁN 28 años

"La revolución de Mayo fue la liberación de la Patria de los españoles. Empezamos a independizarnos como Patria. Fue una semana entera donde ocurrieron varias cosas. Sé de la Primera Junta que era un gobierno de criollos, pero no recuerdo con exactitud lo ocurrido. Entre los próceres que me enseñaron me parece que estaban Cornelio Saavedra, San Martín y no me acuerdo de otro, me olvidé. Me acuerdo de Cornelio Saavedra porque salí de él en un acto de la escuela".

MARÍA GONZÁLEZ 26 años

"Para ser totalmente sincera, no recuerdo bien lo que estudié. Hace mucho que salí de la escuela y mi hijo recién empieza el Jardín. Seguramente más adelante refrescaré los conocimientos. Sé que es el Día de la Patria. De la independencia o algo así, hubo invasiones inglesas. La verdad, se me mezcla un poco la historia. Lo que recuerdo son algunos nombres como el de Juan José Paso, Castelli, Moreno. Pero en realidad no sé qué hizo cada uno. No sé bien cómo explicar lo que pasó".



MATÍAS ILLANES 23 años

"Lo seguro es que el 25 de Mayo es el Día de la Patria. Es algo muy pasional, que los argentinos sentimos mucho. Un momento para compartir en familia, para estar bien, tranquilo. Cosas que pasan una vez al año nada más. Se limita a un desfile y un día feriado. Se me viene a la cabeza el locro y la negrita Simona. Después de eso, nada más claro. ¿Protagonistas? Me mataste, en este momento no recuerdo ninguno, aunque en algún momento me los hicieron estudiar, pero son todos los mismos".

>> Lo que dice la historia

Hoy se celebra el Día de la Patria, porque se conmemora la jornada en la que se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires, pasando del virreinato a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que entonces incluía a Paraguay, Uruguay y parte del actual territorio de Bolivia.



La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, y que tuvieron como consecuencia la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la Primera Junta de gobierno. A esto se la llama la Semana de Mayo y va desde el 18 de mayo, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha de asunción de la Primera Junta.



La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado Argentino sin proclamación de la independencia formal. Los integrantes de esta Primera Junta fueron: el presidente, Cornelio Saavedra. Mientras que los vocales fueron Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.



Entre los secretarios estaban Juan José Paso y Mariano Moreno.



La independencia recién se logró el 9 de julio de 1816 y se proclama en el marco del congreso que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán. Muchos confunden estas dos efemérides.

>> Para hoy

> Los actos

Hoy se llevarán actos en varios puntos de la provincia. Pero el central tendrá lugar en la ciudad. A las 9 se realizará el izamiento del pabellón nacional en la plaza 25 de Mayo con la presencia de las autoridades municipales.



A partir de las 12 será el tradicional desfile cívico-militar que se realizará por Ignacio de la Roza, entre avenida Alem y calle Mendoza. Unos 500 alumnos de las escuelas de Capital participarán del mismo además de representantes de las distintas fuerzas locales y de invitados que llegarán de otras provincias.

> Los servicios

Hoy es feriado nacional por eso el funcionamiento de los distintos servicios tendrá variaciones. El centro comercial de San Juan permanecerá cerrado y no habrá actividad en la Administración Pública. Mientras que los colectivos circularán con frecuencia de día domingo. Por otro lado tampoco habrá atención bancaria y los hospitales tendrán las guardias de emergencia sin atención en consultorios externos. El servicio de Eco en Capital no funcionará hoy, mientras que la recolección de residuos será normal y la Feria Municipal no abrirá.

Por Mónica Martín y Lisandro Peyran DIARIO DE CUYO