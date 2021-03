En los espacios públicos del centro sanjuanino, más de la mitad de la gente no usa tapabocas o lo usa en forma incorrecta, según se pudo constatar con un relevamiento de este diario. El sondeo fue realizado en plaza 25 de Mayo, Rivadavia y General Acha, cruce de las peatonales y paradas de colectivo en las inmediaciones de Libertador y Tucumán. De casi 450 personas relevadas, el 20% no usaba barbijo y el 31% sí, pero de forma incorrecta (debajo de la nariz, en el cuello, en modo "vincha", colgado de la oreja o en la mano). En contrapartida, el 49% sí lo usaba como corresponde.

No va. Uno de los usos incorrectos más extendidos es el barbijo en el cuello. El protocolo indica que hay que protegerse incluso con calor.

Si bien se trata de una muestra, está en consonancia con la evolución del comportamiento de la gente con respecto al cuidado propio desde que inició la pandemia en marzo de 2020 hasta la fecha. Además, y aun cuando el uso del barbijo en espacios públicos abiertos no es obligatorio por protocolo Covid, sí es el indicador por excelencia en cuanto a la conducta social frente al coronavirus.

"Hay varios factores, un poco el hartazgo de llevar durante tanto tiempo una práctica que no era frecuente como un barbijo en la boca, y por otro lado cierto grado de irresponsabilidad en el cuidado propio y hacia el otro aun teniendo la información suficiente", fue la lectura de Laura Otiñano, del Ministerio de Salud Pública e integrante del comité de validación del protocolo Covid en la provincia, quien advirtió que hay preocupación oficial por esta suerte de relajamiento.

Poco higiénico. El barbijo en la mano es otro de los “No” que indica el protocolo Covid, debido

a que su manipulación lo contamina con gérmenes y deja de ser una protección.

En dos sondeos anteriores realizados por este diario, lo que se pudo observar es que el 80% de las personas usaba barbijo dos días antes de que se declarara obligatorio en el transporte público y lugares cerrados, mientras que en otro realizado a fines de julio, 44% lo usaba, el 40% no lo usaba y el 16% lo utilizaba de manera incorrecta. En este marco, emergen tres instancias muy marcadas en cuanto a su utilización: uso masivo cuando empezó todo, motivado por el miedo a lo desconocido; relaje e impericia ante un estatus sanitario que en julio del año pasado "hizo olvidar" la situación sanitaria hasta que apareció el brote de Caucete, y hartazgo y relaje ya en 2021 y a casi un año de pandemia. "Tenemos que recordar que aún atravesamos una pandemia, que estamos a la espera de una segunda ola y que debemos cuidarnos y también exigir en forma respetuosa a quienes no usan el barbijo por ser una medida de resguardo", dijo Otinaño. Según la fuente, no usarlo es lo mismo que usarlo mal y a lo único que contribuye es elevar las posibilidades de contraer Covid como cualquier otra enfermedad. "Si dejo mi nariz al descubierto estoy dejando superficies mucosas a libre contacto de un posible virus", recalcó la profesional.

El colgante. El barbijo “colgante” para hablar por teléfono o fumar es otro de los actuales clásicos a erradicar. Según las autoridades, cualquier manipulación lo contamina.

El otro aspecto que se pudo observar es que entre quienes lo usan mal hay adolescentes y adultos jóvenes, con prácticas como fumar y llevar el barbijo a la vez colgado del cuello, o hablar por teléfono con el barbijo colgado en la oreja. Los adultos mayores, por su parte, son los que comúnmente llevan el tapabocas por debajo de la nariz o medio suelto sobre la cara. También se pudo constatar que en las paradas de colectivos y en lugares que implique hacer filas de espera, hay un mix entre quienes usan el barbijo y quienes no, lo que acentúa las posibilidades de contagio en esos casos en que el distanciamiento social tampoco se cumple como se debe.

Vallecito ya tiene su cooperativa femenina

Recientemente se conformó en Vallecito una cooperativa de mujeres que brindará servicios y productos al paraje Difunta Correa. Puntualmente brindarán servicios como paseos en bicicleta, visitas guiadas, servicio de sanitización y también gastronómico, como los desayunos campestres que disfrutan los huéspedes en el hotel del lugar.

La Cooperativa Vallecito, como la denominaron, se conformó con mujeres que quedaron sin trabajo durante la pandemia el año pasado y que este año desde los ministerios de Turismo y Cultura y Desarrollo Humano de la provincia, se les otorgó la matrícula para que pudiesen conformarla y trabajar de manera formal a fin de brindar sustento a sus familias y dentro del entorno que ellas conocen.

Sigue el índice diario arriba de 70 casos

Luego de que la barrera de los 70 contagios nuevos en un solo día fuera superada, tras más de un mes con cifras bastante por abajo de ese índice, ayer se mantuvo la leve alza con los 73 casos nuevos de Covid que informaron desde Salud Pública. Al mismo tiempo, y como dato positivo, no fueron informados nuevos fallecimientos por Covid en la provincia, de modo que el total acumulado sigue siendo de 441.

Por otro lado, se evidenció una baja en el total de pacientes internados, con 54 en total, de los cuales 30 permanecían en áreas críticas y, dentro de ese grupo, 9 seguían recibiendo anoche asistencia respiratoria mecánica, según detalló el parte diario emitido anoche por las autoridades sanitarias de la provincia.