Ayer la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré, confirmó que en la provincia ya no será obligatorio el uso de tapabocas en espacios cerrados, debido al estatus sanitario que registra actualmente San Juan. De esta manera, ya no se les podrá exigir a los alumnos utilizar este accesorio en las aulas como sucede hasta hoy. DIARIO DE CUYO quiso conocer la opinión de sus lectores respecto a esta nueva medida. Tras una encuesta online se conoció que más de la mitad de los sanjuaninos que participaron del sondeo dijo que lo seguirá usando, aunque no sea una exigencia. La mayoría también sostuvo que hará que sus hijos también lo usen en la escuela. Cabe recordar que hace un par de semanas se descartó la recomendación de mantener el distanciamiento.

Tras analizar algunos datos, como la cantidad de casos positivos y de personas internadas por coronavirus, el Comité Covid-19 de la provincia decidió levantar la medida que prevé el uso obligatorio del barbijo en espacios cerrados, y que tantas críticas recibió por parte de la gente. Sin embargo, hay una paridad entre los que están a favor de esta resolución y los que se oponen. De los 1.830 lectores que respondieron a la pregunta de si están de acuerdo con esta medida, el 50% respondió que sí y el 50% que no. Sin embargo, hubo una diferencia entre los que seguirán usando barbijo y los que no. En este aspecto, el 60% de los 1.677 encuestados que respondió a esta consigna dijo que sí lo hará, por una cuestión de precaución. Mientras que el 40% dijo que no lo usará más.

También fueron más los que se mostraron a favor de que sus hijos sigan usando el tapabocas en clase. Al menos esta fue la postura del 56% de los 1.458 lectores que respondieron a este pregunta, frente al 44% que dijo que no obligará a los chicos que lo usen.

Desde el Ministerio de Educación dijeron que le seguirán recomendando a los alumnos que usen este accesorio en las aulas como medida de prevención de otras enfermedades. Ana Sánchez, secretaria de Educación, dijo que "nosotros no podemos obligar a nadie a que use el tapaboca. Pero frente a los casos de gripe A y ante el comienzo del invierno, creemos que lo más conveniente es mantener la recomendación de su uso por precaución". Las mismas declaraciones hizo la ministra de Salud, Alejandra Venerando, luego de que el gobierno de Mendoza levantara esta prohibición.

Como en San Juan este medida recién se dio a conocer ayer, en las escuelas todo transcurrió con normalidad. Desde las escuelas Sarmiento, Clara Rosa Cortínez y Ernesto Bavio, dijeron que estaban a la espera de una resolución ministerial para saber sí deben dejar de exigir el uso de barbijo y a partir de cuándo. También dijeron que no recibieron consultas sobre esta tema ni de parte de los alumnos ni de los padres, y que todos los chicos concurrieron a clase con tapaboca.

En tanto que en los institutos preuniversitarios, de la UNSJ, dijeron que aplicarán esta medida siempre que así lo resuelva el Comité de Higiene y Seguridad de esta institución.



Acatamiento

Ayer, tras el anuncio de la nueva medida, algunos choferes de micros de la Empresa Mayo trabajaron sin usar tapaboca y sin el nylon protector que los aislaba del resto de los pasajeros. Sin embargo, casi todas las personas que usaron el servicio subieron a las unidades con el barbijo cubriendo sus bocas y narices.