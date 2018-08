En las plazas. Los chicos se reúnen en las plazas cercanas a las escuelas cuando salen de clase. Ahí hablan sobre sexo y logran evacuar las dudas que tienen.

Dicen que saben cómo se pone un preservativo porque buscaron tutoriales en internet. Conocen qué se siente cuando uno tiene la primera relación sexual porque lo hablaron con amigos y dicen que aprenden sobre anticonceptivos por otros chicos de su edad. Esto es lo que afirmaron alumnos de escuelas secundarias locales que fueron consultados por DIARIO DE CUYO. Según el sondeo, el 80% de los estudiantes consultados que tienen entre 12 y 18 años dijo conocer sobre anticoncepción y otros temas relacionados a la sexualidad por lo que aprendieron en la calle. Esta consulta fue realizada después de que desde el Ministerio de Educación anunciaran que en el ciclo lectivo 2019 algunas escuelas de la provincia comenzarán a dictar Educación Sexual Integral, como una materia obligatoria. El sondeo se hizo a más de 80 adolescentes de 3 escuelas.



Los alumnos encuestados tuvieron que responder las siguientes preguntas: ¿les enseñan educación sexual en la escuela?, ¿están satisfechos con lo que aprenden de educación sexual en clase?, ¿conocen los métodos anticonceptivos?, ¿dónde aprendieron de anticoncepción?, y ¿se cuidan o saben si sus amigos se cuidan? Según los resultados de ese sondeo, el 93% dijo que conoce los métodos anticonceptivos. Además, el 80% de los alumnos admitió que lo que aprendieron sobre anticoncepción no fue con la familia ni en la escuela. "Sabemos cómo cuidarnos y otras cosas por lo que hablamos cuando salimos a la calle con los compañeros. Sería bueno que nos enseñen más", dijo Karen González, que tiene 18 años y es alumna del Colegio Nacional Pablo Cabrera.



Del resto de los alumnos, el 12,5% dijo que aprendió sobre anticoncepción gracias a su familia, mientras que el 7,5% dijo que aprendió en algunos talleres o charlas que recibieron en la escuela.



Otras de las preguntas que respondieron fue si se cuidan o saben si sus amigos se cuidan a la hora de tener relaciones sexuales. El 95% dijo que sí y todos contestaron que el preservativo es el método más usado. En esta pregunta, reiteraron que hablan más esos temas con sus pares que con los adultos.



Por otra parte, sobre si les enseñan o no educación sexual en las escuelas, el 65% dijo que no, mientras que el 35%, que sí. De este 35%, el 92% de los estudiantes agregó que estaba insatisfecho con lo que aprende y que le parece insuficiente.

Para el 2019 El ministro de Educación Felipe De los Ríos dijo que están formando a docentes para que dicten educación sexual como una materia obligatoria. Actualmente se da de manera transversal o con talleres.

Protagonistas

CLAUDIA GONZÁLEZ Alumna de 17 años

"Me gustaría que nos enseñen más sobre educación sexual. Uno puede hablar con amigos, pero son los adultos los que nos tienen que decir lo que está bien o mal. Está bueno hablar estos temas".

CANDELA ZAPATA Alumna de 13 años

"Tenemos una materia que se llama Adolescencia y ahí vemos algo de educación sexual. Pero estaría bueno que hablemos más en clase porque los chicos tenemos dudas y queremos que nos ayuden".

JOSÉ DÍAZ Alumno de 17 años

"La gente de nuestra edad usa el preservativo como método anticonceptivo. Cómo usarlo y qué otros métodos existen lo aprendimos de nuestros amigos y en menor medida con la familia, porque nos da vergüenza".

GIMENA RUARTE Alumna de 16 años