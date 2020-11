Es un boom, pese a estudios incipientes. Y la demanda creció luego de que el Ministerio de Salud Pública aprobó su uso en tratamientos compasivos. La ivermectina sigue con demanda alta en farmacias y no obstante ello su precio no varió en los últimos días, por lo que cuesta desde $700 a $1.100, indicaron desde el Colegio Farmacéutico.

La ivermectina es un antiparasitario que se usa en medicina veterinaria. Pero en Australia descubrieron que esta droga tiene alta propiedades viricidas y de acuerdo a ciertos estudios prepara un escenario hostil para el coronavirus en caso de contagio, por lo que ayuda a reducir el impacto patológico. Es decir, no evita contraer la enfermedad, pero en caso de adquirirla colabora para no desarrollar su forma más grave. Y en caso de infección, el tratamiento terapeútico aparentemente funcionan bien en la primera etapa de la enfermedad pues reducen la carga viral, explicaron las fuentes.

Ya Salud Pública anunció que fue aprobado su uso en tratamientos compasivos, pero con consentimiento de los pacientes y con un plan de seguimiento, para registrar posibles efectos adversos. En la calle, en el día a día, la ivermectina ganó terreno como profilaxis y hay farmacias sanjuaninas en que los interesados hacen filas para comprarla.

"La demanda se mantiene, aunque la semana pasada hubo un pico de compras en farmacias. Cuesta entre $700-$800 y $1.100, de acuerdo al laboratorio. Se trata de un medicamento que se vende desde hace 20 años y que en lo cotidiano no se pide indicación médica", detalló Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan. Y agregó que "en los últimos días hubo más oferta pues se empezó a conseguir con más facilidad por parte de los proveedores".

La ivermectina se vende en gotas o comprimidos. A modo profiláctico, los especialistas indicaron que el tratamiento se extiende de 8 a 9 semanas, mientras que en administración terapéutica el proceso dura dos semanas (menos tiempo pero dosis más alta). Los comprimidos vienen en presentaciones de 3; 4 y 6 unidades y para tener una referencia, las fuentes explicaron que personas de menos de 100 kilos toman un comprimido por semana.

Las fuentes consultadas indicaron que la ivermectina tiene efectos secundarios en altas dosis, que generan daños hepáticos; pero que en las cantidades recomendadas por los especialistas no presenta efectos adversos. O al menos de acuerdo a los estudios que se conocen.

Por su parte, el Colegio Farmacéutico comunicó que si bien la ivermectina es una medicina común en veterinarias, se desconoce si la formulación es apta para consumo humano y por eso está desaconsejada.

En pediatría

La Sociedad de Pediatría de San Juan comunicó que la invermectina no está recomendada en niños y que no existen estudios sobre su seguridad. De acuerdo a lo que indicaron, hay evidencia que la sobredosificación y la utilización de dosis no seguras produce efectos adversos, por lo tanto sugirieron evitar su uso en pacientes pediátricos con Covid.