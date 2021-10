Hasta hace 6 meses, en pleno apogeo de la segunda ola, las filas de personas que iban a hisoparse al centro de testeo del estadio Aldo Cantoni avanzaban por Urquiza y giraban por 25 de Mayo, para adentrarse por el lateral del Parque de Mayo. Días difíciles eran para San Juan, golpeado por el covid y con sintomáticos o contactos estrechos enfermos o angustiados buscando testearse. Sólo en el Cantoni llegaron a realizar unos 800 test por día, en turnos de nueve horas, y por entonces hubo personas que asistían hasta con reposeras para hacer más llevadera la espera. Sin embargo, la retracción en los contagios, el avance de la vacunación y un status sanitario por ahora privilegiado muestran una cara diferente en el Cantoni. Quizás es la parte menos adversa de la pandemia y que expone claramente la situación epidemiológica en la provincia: aquellas largas filas hoy sólo son imágenes de archivos puesto que la demanda en la cantidad de hisopados bajó más de seis veces en promedio.

En el pico de la segunda ola, en el centro de testeo del Aldo Cantoni, el más importante del denominado Nivel Central de Salud Pública y uno de los más destacados en toda la provincia, entre las 8 y las 17, que es el horario de funcionamiento, llegaron a realizar casi 90 hisopados por hora; mientras que ahora promedian poco más de 13 (por día están realizando unos 120 test).

"Sin dudas que estamos ante una situación muy diferente y en el camino fuimos cambiando cosas para mejorar también: empezamos anotando en papeles y hoy manejamos tablet, todo está sistematizado. Si miramos atrás, en los días más complicados uno no asimilaba lo estresados que trabajábamos porque la vorágine de la pandemia no nos permitía darnos cuenta; y si bien ahora no bajamos los brazos sin dudas que la demanda es mucho menor. De hecho, hoy las personas que vienen a hisoparse llegan y se van con el resultado en pocos minutos, ya prácticamente no hay filas. Deseamos que todo siga así", dijo Diego Zamora, referente del centro de testeo del Aldo Cantoni.

Además, en el estadio hubo hasta medio centenar de personas trabajando a la vez, entre hisopadores, administrativos, psicólogos o trabajadores sociales, pero ahora hay una treintena. Y es que ante la merma en la demanda de hisopados, los agentes sanitarios que en su momento debieron dejar sus puestos de trabajo originales para paliar la crisis pandémica están regresando a sus roles, explicó Claudia Noriega, referente de los centros de hisopados del Nivel Central.

De abril a octubre, un gran cambio

La imagen de la izquierda fue tomada en abril pasado, cuando la segunda ola ya se había hecho presente en la provincia y avanzaba hacia su pico. Unas 800 personas asistían por día a hisoparse al Cantoni y las filas giraban incluso por 25 de Mayo. Ahora, el cambio es elocuente.

La entrega de resultados antes y ahora

En el Cantoni, la entrega de resultados hace 6 meses llegó a tener hasta 30 positivos a la vez. Había dos psicólogas o trabajadoras sociales informando y conteniendo a las personas infectadas. Hoy hay un solo agente para esta tarea y la charla con el contagiado prácticamente es personal.

Murió otra residente de un geriátrico

El Ministerio de Salud Pública informó ayer el deceso de una mujer de 78 años, de Rivadavia, quien se encontraba con internación domiciliaria en la residencia privada para adultos mayores de Concepción, donde el mes pasado se había detectado un brote de covid. Se trata de la segunda muerte en ese geriátrico tras los contagios, a la vez que luego de cuatro días seguidos sin personas fallecidas ayer lamentablemente fue reportada una nueva víctima. De esta manera, durante la pandemia los sanjuaninos que perdieron la vida son 1.182.

Por otro lado, hubo 8 nuevos positivos y el acumulado es de 71.942 infectados. Los casos activos son 80 y hay 54 pacientes internados.

Vacunas: cambio para la combinación

El Ministerio de Salud de la provincia anunció ayer que hay una nueva modalidad para confirmar la combinación de vacuna con Astrazeneca como segunda dosis de Sputnik V.

Según informaron, a quienes recibieron la 1ra dosis de Sputnik V, y priorizando los mayores de 50 años o las personas que llevan más tiempo de espera desde su primera dosis, les está llegando un mensaje de texto con la siguiente descripción: "Vacunación Covid. DNI... Para completar su esquema de vacunación con la vacuna Astrazeneca responda SI o ingrese a https:/ /bit.ly/comva".

Si la respuesta es afirmativa entonces llegará otro mensaje con la confirmación del turno, día, hora y lugar para la vacunación.