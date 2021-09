Ayer fue un día fuera de serie en la institución. Muchos de los chicos asistieron a clase sin el uniforme reglamentario y vistiendo una túnica marrón atada a la cintura. Pero, en lugar de obtener una sanción por este cambio, recibieron las felicitaciones de parte de sus maestras y de las autoridades. Fueron los alumnos del Colegio Fray Mamerto Esquiú, que ayer se caracterizaron de frailes para vivir la previa de la beatificación del argentino que llegó a ser obispo y con cuyo nombre bautizaron a esta institución educativa.

Desde antes de ingresar al edificio escolar se pudo percibir el clima de fiesta. Las rejas frontales estaban cubiertas con cientos de dibujos y leyendas que tenían la imagen de Fray Mamerto. Fueron los que elaboraron los alumnos de Nivel Inicial en el marco de la beatificación, y para que la gente que pasara por la vereda conociera parte de la vida del beato. Ya adentro, no hubo rincón que no hiciera alusión al acontecimiento, aunque fueron los alumnos de tercero B y C los más entusiastas. La mayoría asistió a clase vistiendo una túnica marrón para encarnar al fraile. Algunos de ellos, además, se caracterizaron con un fin determinado. Fue el caso de Francisco Leuzzi, quien dijo que se vistió de fraile para pedirle al beato que "así como sanó a una niña de una enfermedad incurable, haga desaparecer el covid-19 para salvar a todos".

Cambio de imagen. Los alumnos de la primaria, especialmente los de tercer grado, asistieron a clase vestidos con una túnica en honor al fraile.

El bullicio de los niños invadió la calma que había en el colegio cerca del mediodía. El fundamento fue que los alumnos de Nivel Inicial se prepararon para ver cómo las seños representaban el último milagro que realizó el beato. "Los alumnos de todos los niveles han trabajado hermoso sobre el tema de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú como lo hizo toda la comunidad educativa. Incluso el personal de maestranza escribió una canción sobre este fraile y el profesor de música lo musicalizó", dijo María Rosa Cisterna, madre superiora en el colegio.

Devoción. Los alumnos de todo el colegio participaron de la vigilia que se hizo ayer en el colegio, esperando la ceremonia de beatificación.

Mientras en el patio continuaba el alboroto de los más chiquitos por la representación teatral, en el interior de la capilla reinaba un silencio absoluto, pese que había varios alumnos de primaria en el interior. Era el grupo que a esa hora le tocó ingresar al templo a rezar frente a la imagen del beato, en el marco de la vigilia de la ceremonia de beatificación que arrancó a las 8 y que finalizó a la medianoche, y en la que participaron todos los docentes y alumnos, excepto Nivel Inicial.

Hoy, todo el personal del colegió se reunirá en el edificio escolar, a partir de las 10, para seguir la transmisión en vivo de la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que será en Catamarca (ver nota relacionada).





Misa por Esquiú

La semana que viene continuarán las actividades programadas por las autoridades del Colegio Fray Mamerto Esquiú, en el marco de la ceremonia de beatificación. El próximo martes, a partir de las 11.30, se celebrará una misa en el edificio escolar, que estará presidida por Monseñor Carlos María Domínguez. Esta celebración contará con la participación de toda la comunidad educativa de la institución.