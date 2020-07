Por la recesión que enfrentan tras la caída de la actividad ante la pandemia, el sector comercial solicita alivios fiscales. Ya se están conociendo algunas de las propuestas que la actividad propondrá a la mesa sectorial en el marco del Acuerdo San Juan que se realizará el martes de la semana próxima; y si bien provienen desde diferentes entidades, coinciden en que necesitaran la ayuda estatal mediante la reducción de impuestos para lograr apuntalar el rumbo de esa actividad económica en la pospandemia.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ), ya elevó una propuesta por escrito a la Ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, quien además coordina el Acuerdo San Juan, que va en ese sentido. En ese documento se propone bajar el porcentaje que cobra la provincia por Ingresos Brutos y que paga solo el comercio. Para no desfinanciar las arcas recaudatorias, propone que se cobre menos pero también a sectores de la Industria y del Agro que actualmente están exentos. Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, dijo que creen que si el impuesto denominado Ingresos Brutos se generaliza a todas las actividades productivas, comerciales y servicios, y también se baja la alícuota, de esta forma los comercios reducirán sus costos ""logrando mayor desenvolvimiento y acrecentando la inserción laboral". En la CCSJ sostienen que Ingresos Brutos es un impuesto "distorsivo y regresivo", pero bajando la alícuota y generalizada a más sectores, terminará beneficiando a todos. Otra propuesta que acercan es que se promocione la integración de los municipios con Asociaciones Civiles de Comerciantes, con el objetivo de buscar políticas que privilegien a las empresas, unificar criterios y analizar puntos favorables que radiquen en beneficios para el sector. Por otra parte, la Federación Económica de San Juan (FESJ) realizó el viernes un multitudinario encuentro de centros comerciales y delinearon algunas de las proposiciones que acercaran al Acuerdo San Juan. Hay dos puntos que apuntan a aspectos impositivos. Uno pide una reforma al Código Tributario, tendiendo a que exista uniformidad entre diferentes departamentos al momento de cobrar la tasa. ""No puede ser que un mismo local y del mismo rubro se le cobre un monto en un lugar y este sea mucho más alto en otro. La tasa comercial tiene que ser estimulativa", explicó Marcelo Vargas, gerente del sector Comercio en la FESJ. Otra inquietud que van a transmitir a la mesa sectorial es la de quitar las contribuciones municipales de la boleta de consumo eléctrico, además de que las tasas no se sigan cobrando según el consumo eléctrico. Este pedido se reitera en otros sectores como la Industria, Construcción, Minería y Comercio Exterior.

Los comerciantes nucleados en la FESJ también proponen la promoción y desarrollo de los centros comerciales urbanos, y respecto a las habilitaciones que se exigen hacer cada año, propician que se habilite un "ventanilla única", atada al alquiler que se revisa con una periodicidad cada tres años. Piden además que no se exija cada vez que se cambie de local, "o sea, que si el inmueble no recibe una modificación, que siga habilitado", dijo Vargas. Piden también un fortalecimiento por parte del sector público a las cámaras y centros, con la asignación de recursos. También quieren la creación de un ente mixto que reúna a la universidad, el Estado y los centros comerciales, para el desarrollo de zonas comerciales, y no fracasar en la instalación de negocios.

El pasado 18 de junio el gobernador Uñac puso en marcha el Acuerdo San Juan junto a referentes políticos, sociales, económicos, públicos y privados.

Esta semana continúan las segundas rondas

Todos los sectores que participan en la planificación del Acuerdo San Juan continuarán desde mañana las segundas reuniones sectoriales, en la que las mesas deberán definir las ideas-acciones que presentarán en la próxima etapa de las mesas intersectoriales. Cada una de las mesas sectoriales debe definir ahora las acciones que propone, en un máximo de diez, las cuales se tendrán que presentar a las mesas intersectoriales para la construcción del documento final.

Durante la semana pasada ya se reunieron el Sector Empresarial Productivo, el Sector Cultura y el de Economía del Conocimiento. También se realizó la mesa de Organizaciones Sociales, la del sector Cultos, Minería, y el sector de Educación y Universidades. Para la semana entrante la agenda es la siguiente:

El sector obras y energías se reúne a las 10, el sector ambiente a las 14 y el sector trabajo a las 18.

Esta jornada es el turno del sector económico, turismo, comercio y servicios, a las 10, en tanto que el sector salud y sociedades científicas se reunirá a las 14. luego, a las 18 se reúne el sector justicia.

El sector deportes tiene pactada una reunión a las 10, posteriormente continúa el sector fuerzas armadas y de seguridad a las 14 y el sector financiero a las 16.

El sector de las organizaciones no gubernamentales y derechos humanos se concentra a las 10, luego el sector entidades profesionales y de investigación científica, los institutos científicos y de investigación nacionales con asiento en san juan continúan con una reunión a las 14. por último, a las 18 tendrá lugar la reunión del sector legislativo, cámara de diputados y partidos políticos.

El Sector Municipal, con sus intendentes departamentales, cada uno desde el 15 al 23 de julio continúan con sus reuniones sectoriales en sus jurisdicciones.

El día 23 de julio de 2020, cada mesa sectorial y cada municipio deberán entregar por escrito y en formato digital las propuestas priorizadas, con un máximo de 10. Hasta el momento, más de 2.100 personas fueron escuchadas en las primeras reuniones de las mesas sectoriales y con ese aporte se diseñará la lista definitiva, es decir con la contribución de cada representante y de cada sector. Según los organizadores del gobierno provincial, esta participación refleja la idiosincrasia de Acuerdo San Juan, "una construcción colectiva y plural" para el San Juan de la pospandemia, con las propuestas de todos los habitantes.