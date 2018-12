Encuentro. Representantes del DIM 22 estuvieron en la reunión que conformaron distintos sectores oficiales involucrados a las prácticas deportivas relacionadas al aire libre.

El Destacamento de Infantería de Montaña (DIM) 22 consiguió un acercamiento al Gobierno provincial en función de su propósito de impedir que se continúen desarrollando prácticas deportivas en el Parque Sarmiento, aunque desde la otra vereda anuncian que continuarán reclamando para poder estar en el predio de 1.950 hectáreas, que van desde el barrio militar en Marquesado hasta el cerro Tres Marías.

Por primera vez un grupo representativo de la fuerza militar participó en una reunión que se realizó en el área D3 de la Policía de San Juan, que convocó a distintos organismos involucrados en la seguridad de los deportistas de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza: responsables del Operativo Verano, de la División Bomberos, del Ejército Argentino, del Ministerio de Turismo y Cultura y de la Secretaría de Deportes.

Y si bien las acciones a seguir todavía deben ser acordadas y articuladas, desde el Ejército se fueron conformes porque hubo dos puntos que seguirán en la agenda: por un lado se realizarán campañas informativas de prevención y concientización para que los deportistas desestimen ingresar al terreno y comiencen a utilizar otras alternativas. Por otro, también se habló de colaboración para cumplir con la custodia, como es el acceso que hay frente al Parque Faunístico, uno de los más concurridos por los deportistas y también base para el Operativo Verano de la Policía provincial para la temporada estival que ya está dando sus primeros pasos.

Aunque también saben que encontrarán resistencia del otro lado. Héctor Bustos, presidente de la Asociación Sanjuanina de Mountain Bike, anticipó que continuarán reclamando para que puedan entrenar en el Parque los deportistas de su disciplina y otras tales como trekking, senderismo y enduro.

Desde los años de la década de 1940 que el Ejército realiza en ese terreno prácticas militares y en el polígono de tiro también entrenan otras fuerzas del orden, como policías y gendarmes.

El contrapunto fue creciendo en los últimos 25 años. El Ejército trata de impedir que ingresen deportistas al predio por temor a que detone por ejemplo un proyectil que no lo hizo durante una práctica, como un mortero. Del otro lado, aseguran que no hay más de 10 días de prácticas militares al año y en cada jornada no hay menos de 200 deportistas entrenando.

El Ejército endureció su posición, y las restricciones, luego del accidente fatal de una mujer el pasado 19 de agosto, cuando por la acción del viento cayó en un desfiladero de unos 30 metros. El pasado 20 de noviembre, el jefe del Destacamento, Carlos Hilgert, convocó a una conferencia de prensa en la que afirmó que "la gente que circula hace un uso indebido del predio militar, sin autorización, seguro ni un recaudo de prevención".

En este mes, está muy cerca de sumar el respaldo del Gobierno provincial.

En carpeta

Regulación

Uno de los objetivos de la reunión es que se defina una regulación acorde a cada actividad deportiva, trekking o MTB por ejemplo, y del lugar y horario habilitados para su práctica.

Las actividades

Las disciplinas contempladas para ser reguladas, son senderismo, trekking, trail running, mountain bike, enduro, rapel y todas aquellas que se realizan en terreno agreste, montañoso.

Seguridad náutica

En la reunión también fue un punto central el despliegue coordinado para las tareas de seguridad náutica, ante la intensa actividad que se aguarda en los diques Ullum y Punta Negra.