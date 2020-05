Contacto. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, y funcionarios de la cartera hablaron tras la reunión con los jefes de servicio del Hospital Rawson.

El Ejecutivo tuvo ayer gestos con los médicos para descomprimir la tensión existente, luego de los sumarios internos que se dispararon contra profesionales debido al contagio de una reumatóloga que violó los protocolos sanitarios al tener contacto con su hermano infectado de coronavirus. El gobernador Sergio Uñac ordenó la restitución en sus puestos de la jefa de Infectología, Sandra Ferrari, y el de la Terapia Intensiva de Adultos, Carlos Lezcano, quienes habían sido suspendidos preventivamente a raíz de la investigación interna. En ese marco, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, se reunió ayer con los titulares de los servicios del Hospital Rawson (donde trabajan los dos médicos) para comunicarles la decisión oficial. Tras un contacto con la prensa, resaltó, además, que el encuentro sirvió para escucharlos y darles a conocer el respaldo por parte del Gobierno.

Venerando dijo que hay que mejorar el diálogo con los médicos.

Al referirse a los motivos de las reincorporaciones, la titular de la cartera sanitaria resaltó que tanto Ferrari como Lezcano están al frente "de dos unidades que son pilares en esta situación de pandemia", además de resaltar que son excelentes profesionales que han participado de la formación y preparación de las áreas en la lucha contra el Covid-19. No obstante, aclaró que todo ello "no invalida la situación de sumario administrativo". Ambos jefes de servicio enfrentan el proceso interno tras el arribo en vuelo sanitario desde Buenos Aires del paciente que se convirtió en el caso número tres de coronavirus. Su traslado había sido solicitado por su hermana, una médica reumatóloga, al que contactó al transgredir los protocolos y luego salió a la luz que se contagió.



Las definiciones de Venerando no fueron las únicas, ya que destacó que la infectóloga Rosa Contreras, que trabaja en el Marcial Quiroga, y el terapista Javier Porras, coordinador de los vuelos sanitarios, seguirán cumpliendo funciones. Su situación es distinta a los anteriores, dado que ambos quedaron en la mira de la Justicia por la presunta complicidad con la médica contagiada (el cuarto caso de coronavirus) para armar el traslado del transportista (el paciente del tercer caso), a espaldas de las autoridades, según señala el pedido de investigación del fiscal Roberto Mallea (ver página 2). No obstante, el jefe de Porras, el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, manifestó que "no quiero anticiparme a una decisión judicial, pero sí puedo garantizar que, desde lo administrativo y como superior de esa persona, ha cumplimentado todos los pasos que deben hacerse con cada uno de los traslados" y que el procedimiento que hizo "está aprobado, autorizado y documentado".



En el caso de los profesionales del Rawson, sus colegas habían salido a manifestarse el jueves, descontentos con sus desplazamientos. Inclusive, Ferrari había salido a defenderse al explicar que, como jefa de Infectología, no tenía nada que ver con el vuelo sanitario del tercer caso de Covid-19 y que, en cuanto a la atención del paciente, había cumplido con todo el protocolo.



En la jornada de ayer trascendió que los miembros del Directorio del Rawson habían presentado su renuncia, pero el director Ejecutivo, Jorge Girón, negó tal situación en el contacto con los medios. Venerando resaltó su "incondicional apoyo al Directorio" y dijo que en este escenario de "pandemia hay que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera, no solo desde lo sanitario sino también desde lo humano", en alusión a todos los médicos del sistema de salud.



Sin choques



Venerando señaló que "no voy a emitir opinión" sobre algunos comentarios realizados por el titular del Sindicato Médico, Daniel Sanna. "No hemos hablado en esta reunión (con los jefes de servicio) del tema sindical", resaltó.

Cara a cara

La ministra Alejandra Venerando y gran parte del equipo de Salud se reunieron por más de dos horas y media con los directores del Hospital Rawson y los jefes de servicio. La titular de la cartera sanitaria manifestó que "es fundamental que podamos tener un diálogo, mejorar el ámbito de comunicación, tanto desde el Ministerio hacia abajo como internamente en los distintos servicios". Además, valoró a los médicos al indicar que "son muy importantes y el pilar más importante dentro de la pandemia, sobre todo lo que están en primera línea".



Algunos jefes de servicio que hablaron con este medio, aunque prefirieron el anonimato, señalaron que hubo un pedido para la reincorporación de los dos profesionales suspendidos. Venerando reconoció el planteo y dijo que les comunicó la decisión del Gobernador de restituir a los médicos en sus puestos.