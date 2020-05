Lo que se barajaba como una posibilidad se terminó de confirmar. La ministra de Hacienda, Marisa López, aseguró ayer que la provincia tomará deuda en el transcurso del mes por 3 mil millones de pesos para lograr el equilibrio fiscal debido a la brusca caída de recursos nacionales y locales por el parate que sufrió la actividad económica a raíz del aislamiento obligatorio. Falta la definición si será a través de un préstamo o la emisión de un título de deuda, como Letras del Tesoro provincial.

La confirmación se dio luego de que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, en el que pide la autorización para endeudarse hasta un máximo de 8 mil millones de pesos, que es el límite al que puede acceder la provincia de acuerdo a la ley de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa ingresó ayer en la Legislatura y se tratará en la sesión de mañana. Si bien el Gobierno busca el aval para el total de esa suma, la ministra explicó que "no la vamos a usar de entrada. La primera toma de deuda será por 3 mil millones. Y la idea es no llegar al total. Esperemos que las finanzas puedan recuperarse. Todo va a depender de la situación de emergencia sanitaria". No obstante, la ministra remarcó que los salarios y pago a proveedores están garantizados hacia adelante.

El escenario económico viene sumamente complicado, ya que López destacó que, en números generales, la provincia embolsó 23 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año entre recaudación local (por tributos a los Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos) y fondos de coparticipación federal de impuestos (el reparto de IVA y Ganancias, principalmente), mientras que lo realmente gastado fue de 26 mil millones de pesos. En este último rubro se encuentran, entre otras, las erogaciones en materia de salud, seguridad y asistencia social para mitigar los efectos del coronavirus y contener a los sectores golpeados por la cuarentena, más aquellos necesarios para el funcionamiento del Estado y el pago de salarios y proveedores. Y todo indica que los ingresos de mayo serán menores.

Esa diferencia negativa de 3 mil millones de pesos explica la decisión de instrumentar alguna de las herramientas para conseguir financiamiento. Una de ellas es pedir un préstamo blando, con una tasa de interés accesible, a una entidad bancaria u organismo de crédito. La otra es la emisión de Letras, que son títulos de deuda que se colocan en el mercado de capitales. Los inversores los compran a una tasa determinada y sus vencimientos son a corto plazo, ya que van desde los 30, 60, 90 y hasta 180 días. De esa forma, el Gobierno adquiere financiamiento rápidamente, aunque luego, obviamente, debe rescatar los títulos al pagar el capital y los intereses.

La ministra de Hacienda señaló que se solicitó la autorización de los 8 mil millones de pesos para "tener una previsión, en caso de ser necesario. Iremos evaluando cómo siguen los números y las necesidades de ir tomando las deudas que sean necesarias". Frente a la drástica reducción de recursos, la funcionaria uñaquista remarcó que han realizado una proyección que tiene en cuenta el escenario más "pesimista", el cual arrojaría un déficit de 14 mil millones de pesos a fin de año, en el que se encuentran los 3 mil millones del primer cuatrimestre. De ahí la necesidad de pedir el OK a la Cámara para llegar a un endeudamiento máximo de 8 mil millones. En ese hipotético y grave contexto, queda un déficit de 6 mil millones, el cual "estimamos poder ajustar un poco más porque estamos evaluando la redeterminación de los gastos de todo el Gobierno", dijo López.

Contención del gasto



La ministra de Hacienda, Marisa López, señaló que está prevista una contención del gasto de 6 mil millones de pesos este año. La medida obedece a la reducción en un 33,3 por ciento las erogaciones corrientes que pueden realizar 11 de las 14 reparticiones en lo referido a bienes de consumo y contratación de servicios. Las que quedaron afuera del recorte son las áreas de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano, que vienen trabajando fuertemente en la emergencia sanitaria. Lo que tampoco se tocará son los salarios de los empleados públicos. También se disminuyó en su totalidad el gasto de capital (bienes de uso y obra pública) en todas las dependencias, salvo en el Ministerio de Obras, que ha focalizado la infraestructura en lo sanitario, y en la cartera de Salud, que sí puede adquirir elementos como respiradores y camas, entre otros.

Pasos para el endeudamiento



Si bien el artículo 16 de la ley de presupuesto habilita al Gobierno a tomar un crédito o emitir títulos de deuda hasta el 20 por ciento del gasto, la titular de la cartera económica señaló que "entendimos conveniente que tomara conocimiento la Cámara de Diputados para que haga la autorización", tal cual lo establece la Constitución provincial. De acuerdo a la ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias pueden requerir un nivel de endeudamiento del 15 por ciento de los recursos corrientes netos, que para San Juan son los 8 mil millones de pesos. Cuando se use cualquiera de las herramientas para tomar deuda, el expediente luego debe pasar por el Ministerio del Interior y el de Economía, para luego seguir su trámite en el Banco Central. "Son las tres autorizaciones necesarias para contraer un crédito", destacó Marisa López.