La gestión uñaquista tomó la decisión y el mes que viene les dará un plus salarial a los empleados estatales. Así lo aseguró la ministra de Hacienda, Marisa López, al indicar que sólo resta definir el monto que irá destinado a cada agente de la administración pública y el mecanismo de pago. Desde la cartera contable apuestan a que la liquidación se realice en dos tramos, una en diciembre y otra en enero, aunque la palabra final la tendrá el Gobernador. Con la confirmación, el Ejecutivo vuelve a aplicar una ayuda económica que había instrumentado en 2017 cuando otorgó un bono de 6.000 pesos en dos veces. Pese a que el tema se maneja con reserva y guardado bajo siete llaves, trascendió que la suma que se baraja girará en torno a los 10.000 pesos por cada uno de los 45 mil trabajadores del Estado. En ese marco, se espera un anuncio de Sergio Uñac en los próximos días.

La decisión del Ejecutivo tendrá un impacto clave en diciembre, ya que el plus se sumará al monto total que el Estado tiene previsto desembolsar por la liquidación de los sueldos, con la suba acordada a principio de año, más el aumento en las asignaciones familiares, las que tuvieron un incremento del 25 por ciento. El monto total estimado es de 1.950 millones de pesos, a lo que se le debe sumar lo que corresponde al Sueldo Anual Complementario (SAC) y lo que suma respectiva del plus. Este último desembolso significará otra inyección económica para los estatales, sobre todo cuando se vienen las fiestas de fin de año, por lo que gran parte del dinero puede ir a parar al consumo y levantar las ventas del sector comercial y del rubro de alimentos.

En 2018 y 2019 no hubo ese tipo de plus debido a que estuvo la cláusula gatillo, un mecanismo que equiparó los aumentos salariales al ritmo del crecimiento inflacionario, por lo que los estatales no perdieron frente a la suba del nivel de precios. López indicó que la decisión del Gobierno es la respuesta a un pedido formal que han hecho todos los gremios estatales sobre una recomposición salarial o un bono. "Hay que recordar que, en el acuerdo salarial de principio de año, previo a la pandemia, se convino una suba de salarios del 13,5 por ciento en tres veces, un 5,5 por ciento en marzo, un 3,5 en mayo y un 4,5 en julio, más una instancia de revisión entre septiembre y octubre que no se pudo cumplir acabadamente. Todo el escenario cambió y, si bien logramos hacer frente al compromiso asumido con la suba de salarios, hoy no tenemos otra posibilidad de asistir que no sea de esta manera".

En ese marco, la funcionaria recordó que el esfuerzo que hace la gestión uñaquista con los trabajadores se da gracias a que tiene las cuentas equilibradas, ya que, producto de la pandemia, tomó medidas de contención del gasto y pudo reducir el déficit que había proyectado hacia fin de año. Parte de esa reducción se produjo por el control en el gasto corriente, menos en las áreas como seguridad, salud y asistencia social, y porque Nación giró Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y liquidó parte de la deuda de Vialidad Nacional. Además, en los últimos meses hubo una mejora en los fondos que llegan a las arcas locales a través de la coparticipación federal de impuestos y por la recaudación provincial de tributos debido a la reactivación de la economía nacional y local. Así, de un déficit estimado inicial de unos 10 mil millones de pesos, se logró bajar a entre 1.000 y 1.500 millones de pesos, lo que corresponde a la llamada deuda flotante, esto es, las obligaciones mensuales que tiene el Estado con sus proveedores.



Presupuesto

La ministra de Hacienda indicó que el proyecto de presupuesto 2021 tiene un avance del 70 por ciento y que estima que la semana que viene será presentado al Gobernador, quien ultimará detalles. De no mediar inconvenientes, entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre será enviado a Diputados.