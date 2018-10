Colaboración. La construcción de la capilla en el Hospital Rawson se costeará con donaciones monetarias que hará la comunidad hospitalaria.

La Pastoral Hospitalaria del Hospital Rawson está por concretar uno de sus grandes anhelos: que este centro de salud tenga su primera capilla y la posibilidad de celebrar misa todos los días. El templo formará parte del servicio de capellanía que, por primera vez, comenzará a funcionar en la institución. Hasta ahora, en el hospital sólo se celebra misa los viernes, en el hall central, a las 11. También, en ocasiones especiales como Semana Santa.



El servicio de capellanía estará en el edificio donde funcionaba el Servicio de Tomografía que ocupa la esquina de calles General Paz y Rawson, y tendrá tres dependencias. "Este servicio tendrá el templo, una oficina para que la gente sepa dónde encontrarme y un salón para realizar reuniones sobre diferente temas profesionales y dar catequesis. Todo esto significa generar un nuevo lugar para la pastoral en el marco de esta sociedad actual que necesita mucha contención desde lo espiritual", dijo el párroco Daniel Sebastián.



También agregó que la capilla estará abierta para la comunidad hospitalaria y para la comunidad en general. Es por eso que tendrá dos accesos, uno externo que permitirá el ingreso por Avenida Rawson, y que permanecerá abierto un par de horas en la mañana y en la tarde. El otro ingreso será interno para que use la comunidad hospitalaria y permanecerá abierto las 24 horas.



El sacerdote explicó que para eso sólo hace falta refaccionar y refuncionalizar el edificio para que comience a funcionar el servicio de feligresía. Agregó que la obra ya arrancó y que, en principio, se enfoca en ordenar el cableado y bajar algunos muros internos para ganar espacio en el sector de la capilla. "Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que vendrán al templo pueden estar en sillas de ruedas o tener el suero puesto, por eso las puertas deben ser anchas e incluso los bancos deben tener características especiales. No se trata de un templo convencional, sino de uno que debe estar acorde a la comunidad hospitalaria", dijo.



Aún no se ha determinado la fecha en que comenzará a funcionar el servicio de capellanía dentro del Hospital, sin embargo el sacerdote dijo que espera que al menos la capilla quede inaugurada en diciembre para celebrar allí la misa de Navidad.



En el templo a se colocará una imagen de Nuestra Señora del Rosario, Patrona del Hospital, y una del Cura Brochero que fue declarado patrono de la salud.