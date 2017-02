El Kitefest creció de tal modo, que se hizo en un cita ineludible para el ambiente de esta parte del continente. Y si bien en todas sus ediciones tuvo grandes figuras, desde la organización aseguraron que nunca antes se reunieron tantas para el Kitefest 2017 que comenzará hoy.



Es que llegarán cinco raiders, tanto hawaianos como brasileños, que pondrá la vara bien alta en la prueba que se desarrollará entre hoy y el 28 de febrero en Cuesta del Viento.



Además del nivel de kitesurf que habrá sobre el agua, la propuesta que turísticamente es uno de los puntos fuertes de Iglesia en febrero, tendrá un plus con respecto a años anteriores. El dique está a pleno, recuperó su color turquesa y el avance del agua hasta dejó abajo el parador de la Asociación Sanjuanina de Kitesurf, donde se hará el evento.



Por eso, tuvieron que hacer uno nuevo, que ahora tendrá estructuras tipo módulo con un living y patio de comidas y hasta césped sintético, luego de los trabajos y movimiento de suelo que debieron realizar.

La entrada para el Kitefest costará $100 y será válida para los cuatro días de competencia.

Jesse Richman y Patri McLaughlin son hawaianos. Richman llegará por tercera vez a Cuesta del Viento, fue dos veces el mejor del mundo y en Iglesia alcanzó incluso un récord al volar sobre un brazo de rocas del lago. McLaughlin es un especialista en domar olas que en el ambiente llaman jaws.También estarán los brasileños Carlos Mario, Carlos Marson y Reno Romeo.



Los dos primeros son hermanos y Carlos Mario es el actual número 1 del mundo en la modalidad Free Style, mientras que Carlos Marson compite en el circuito europeo y ganó el Kitefest 2015. A su vez, Reno Romeo es uno de los 18 riders seleccionados para disputar un torneo muy famoso a nivel mundial, llamado King of the Air, que organiza Red Bull.



“Todos ellos van a estar en Cuesta del Viento y eso marca el nivel al que llegó el Kitefest. Ya está considerado como uno de los eventos de kite más importantes de América, tanto por la calidad, la cantidad de gente que asiste y por algo fundamental y que no pasa en todos lados: la garantía del viento”, dijo Gonzalo Anes, uno de los organizadores.



Por su parte, además de las competencias sobre el lago y el aire, habrá clínicas, regalos, sorteos, la presencia de medios nacionales acreditados y algunos de los mejores DJ. En tanto, para celebrar el carnaval, habrá fiesta de disfraces y regalos para los más llamativos.



Y la particularidad es que los disfraces serán para fuera y dentro del agua. Es que una importante cervecería patrocinará el show de riders disfrazados, para darle otra pizca de pimienta a la gran fiesta del kite.