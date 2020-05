Anuncios. La ministra de Hacienda, Marisa López, encabezó ayer una conferencia de prensa con su equipo para dar a conocer medidas económicas.

Al igual que en distintas decisiones salariales que ha tomado el Gobierno, tanto el Poder Legislativo como el Judicial imitarán la medida de postergar los aumentos salariales de mayo y julio. En ese sentido, Roberto Gattoni, vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, resaltó que acompañará la iniciativa y explicó que "nosotros nos ajustamos a las proyecciones presupuestarias de Hacienda, por lo que entendemos que es el camino correcto". Desde la Corte de Justicia no hubo una voz oficial, aunque desde la Unión Judicial, su secretario General, Sebastián López, dijo que mañana (por hoy) por la tarde tendrá una reunión con los miembros del máximo tribunal y resaltó que, ante la inminente suspensión de los incrementos, es una "medida que no le gusta a nadie, pero se entiende que no es un recorte salarial, sino una suspensión, lo que habilita a que en unos meses más podamos sentarnos a negociar de nuevo".

La medida impacta tanto en el personal como en las autoridades de ambos poderes. En la Cámara recaerá en 350 personas entre autoridades, legisladores y personal. En el Poder Judicial se verán afectados aproximadamente 1.500 empleados, de los cuales 361 son funcionarios y magistrados. Todos ellos ya habían percibido el primer aumento en marzo del 5,5 por ciento.