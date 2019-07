Penumbras. Durante el ataque vandálico en el Parque de Caucete del pasado viernes, se robaron 20 lámparas led.

El vandalismo contra los espacios verdes en Caucete sigue siendo moneda corriente. Esta vez le tocó el turno al Parque Municipal Libertadores de América, inaugurado en febrero pasado. Los vándalos no sólo se robaron varias lámparas led sino que también rompieron los aparatos para que la gente se ejercite gratis. Julián Gil, el intendente caucetero, hizo la denuncia policial de este ataque y apeló a la colaboración de los vecinos para frenar más hechos similares.



El intendente dijo que los "delincuentes" se robaron 20 lámparas led que iluminan la senda acondicionada para hacer caminatas saludables. También intentaron llevarse las columnas metálicas que las sostenían y, como no pudieron, las patearon para voltearlas. Y agregó que de los 90 aparatos para hacer ejercicio rompieron más de 20, quitándoles algunas partes y dejándolos totalmente inútiles.

En desuso. Los vándalos también destrozaron más de 20 aparatos de gimnasia. La mayoría quedó fuera de uso.



Gil dijo que no se ha determinado aún el costo monetario de este ataque, aunque sostuvo que es incalculable. "No sabemos todavía cuánto le va a costar al municipio la reparación de todos estos daños. Sólo con las 20 lámparas que se robaron perdimos 2 millones de pesos. Pero el costo económico no sólo es lo impactante, sino también el social. Esta obra fue pensada para los vecinos, pero falta compromiso de su parte para evitar que avance el vandalismo", dijo.



Uno de los inconvenientes que atenta contra la seguridad del parque, según Gil, es la gran dimensión que tiene este paseo, que supera las 7 hectáreas. Dijo que que el sector Norte, donde hay menos población, fue el más dañado. "Hicimos la denuncia en la Policía y pedimos rondas policiales más frecuentes en la madrugada, que vamos a reforzar con la Policía Comunal. También pedimos el compromiso de los vecinos para frenar esto", agregó Gil que no fue muy optimista sobre el buen resultado de estas medidas. Dijo que el ataque a los paseos en Caucete es de vieja data y difícil de controlar.