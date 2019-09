Entrenamiento. Los exmilitares que integren la Compañía de Reserva recibirán entrenamiento y capacitación en el RIM 22 y a cargo del personal activo.

El RIM 22 ya dio el primer paso para poner en marcha una nueva unidad que tendrá como función primordial brindar apoyo y complementar el trabajo del personal activo de esta Fuerza. Convocó a exmilitares sanjuaninos para conformar una Compañía de Reserva, que desarrollará tareas tanto en el ámbito militar como comunitario. José Carlos Hilgert, jefe del Regimiento de Montaña, dijo que será la primera vez que la institución contará con una compañía de este tipo y que será por disposiciones del propio jefe del Estado Mayor General del Ejército, Claudio Pasqualini.



Hilgert agregó que el pasado 18 de julio, Pasqualini dispuso la creación de una Subunidad de Reserva en la Guarnición Militar San Juan, y que desde entonces se comenzó a trabajar en la organización de la misma. Dijo que aún no se han definido varios puntos, pero que ya se determinó que en un principio esta compañía estará conformada por exmilitares y exsoldados en situación de retiro o baja, pero que no se descarta la incorporación de civiles en un futuro. "En la provincia hay muchos suboficiales y oficiales que por diferentes cuestiones pasaron a retiro antes de concluir su carrera. Al incorporarse a esta Compañía de Reserva podrán no sólo resolver los pendientes de su vida profesional, sino también contribuir al bienestar y seguridad nacional", dijo el jefe del RIM 22.



Hilgert también explicó algunos puntos de la conformación y función de esta nueva unidad.

En detalle, el nuevo servicio