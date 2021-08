El Vacunatorio Central comenzó ayer la mudanza. Luego de cerca de 10 años de permanecer en una casa ubicada a pocas cuadras de la plaza 25 de Mayo, ahora se mudó a las inmediaciones de España y Alberdi, en Capital. Desde la institución dijeron que la mudanza se realiza porque alquilaron un nuevo inmueble, pero que no habrá ampliación de su servicio. "Seguiremos trabajando de la misma manera que en el otro edificio. Tendremos la misma cantidad de consultorios y de personal", explicó Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. El nuevo vacunatorio está ubicado en calle España 587 Norte, frente al espacio verde de IxD.

A primera hora de la mañana y durante casi todo el día, en calle Mitre, entre Catamarca y Alem, los muebles en la vereda fueron parte de las postales que dejó la primera jornada de mudanza, que termina hoy. "Está trabajando todo el personal del Vacunatorio, para que cada uno acomode los consultorios", dijo la funcionaria y comentó que a diferencia de la sede de calle Mitre, la nueva tendrá dos salas de espera separadas. "En el otro -por el que dejan hoy- teníamos un solo espacio como Sala de Espera, y ahora estará dividido en dos habitaciones, pero la atención será igual, respetando los protocolos", agregó y dijo que no tenía la información sobre cuántas personas por día estaban atendiendo.

Entre escritorios, pintores, escaleras y gente que se movilizaba de un lado para otro tratando de acomodar el mobiliario, la funcionaria comentó que otra diferencia que tendrá este vacunatorio es que contará con una cámara de frío más. "Es que en el vacunatorio anterior teníamos 2 cámaras de frío y contábamos con una de apoyo ubicada en Pocito. Ahora todo esto se centraliza y se suma una cuarta cámara que tenía el Ministerio de Salud y que no estaba operativa", agregó y dijo que el beneficio de esto es que podrán centralizar la recepción y distribución de las vacunas. "El funcionamiento del vacunatorio sigue siendo el mismo. Tendremos la misma modalidad de atención, pero trasladada a este nuevo lugar. La mudanza es porque no se renovó el alquiler con los dueños de la otra casa, y tuvimos que buscar una nueva sede", agregó y dijo que recién en la jornada de mañana el vacunatorio volverá a abrir sus puertas para la atención de los sanjuaninos. Sobre cómo funcionará, Sosa comentó que atenderá de corrido, desde las 8 hasta las 17. Además, contó que los números de teléfono de los nuevos consultorios son 4204375-4204376 y 4204048, ahí se podrá hacer consultas sobre el calendario de vacunación, pues en este lugar no se colocan vacunas contra covid-19.