"Varias veces a la semana las calles quedan intransitables por la cantidad de agua", "hay días que no podemos salir caminando porque está todo inundado" y "el agua llega hasta el interior de algunas casas". Estos fueron algunos de los reclamos de los vecinos del asentamiento 17 de Abril, en Pocito, quienes dijeron que cada vez que largan el agua de riego para unas fincas, ellos se inundan porque las cunetas son bajitas y no tienen mucha capacidad. La gente de la zona dijo que está pasando por esta situación desde hace varios meses y que no saben qué hacer. Las afectadas son unas 50 familias. Ante este reclamo desde la Municipalidad de Pocito dijeron que buscarán la forma de solucionar este conflicto.



El asentamiento 17 de Abril está ubicado en la calle David Chávez, entre 9 y 10, en Pocito. Y a pesar de que la villa queda a pocas cuadras de la Villa Aberastain, los vecinos dicen que no son tenidos en cuenta. "Ya hicimos el reclamo en numerosas oportunidades y no tuvimos respuestas", dijo una de las vecinas de la zona.



La calle principal del asentamiento es de tierra y está llena de pozos y charcos. En esta zona, las motos y las bicicletas transitan a baja velocidad, mientras que algunos vecinos no pueden ni salir de sus casas porque dicen que es frecuente que el agua ingrese a las viviendas. Incluso, hay algunos que dejan los autos fuera del vecindario porque no pueden guardarlos en sus casas ya que la calle parece un río.



Los vecinos dijeron que todas las semanas se les inunda el único acceso que tienen para ese asentamiento. También comentaron que el agua muchas veces llega a un barrio que está a pocos metros de calle 10, e inunda hasta las veredas de una plaza. "Hicimos muchos reclamos para que nos vengan a mejorar la cuneta de riego. El riego se hace dos o tres veces por semana y tenemos inundadas las calles casi todos los días. Es que, no alcanza a secarse la calle entre turno y turno. Cuando hace frío, los niños no tienen ni dónde jugar", dijo Vanesa Castro, una de las vecinas.



Ayer, desde la Municipalidad aseguraron que iban a enviar una cuadrilla para trabajar en el arreglo del acceso al asentamiento y en la cuneta que es usada para riego de varias fincas aledañas.