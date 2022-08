ALEGRE. Desde la familia dijeron que Lucas es un chico muy querido en el departamento y que siempre se le halaga la simpatía y buen humor que tiene.

Lucas González tiene 15 años. Desde hace dos días, lucha por su vida en el hospital Rawson, luego de sufrir un ACV mientras jugaba al fútbol en Juventud Zondina, equipo del que toda su familia es hincha. El caso de este chico, que conmocionó las redes sociales y a todo Zonda, salió a la luz ayer y desde su familia dijeron que esperan un milagro. "Estamos esperando que la hemorragia pare, para que puedan intervenirlo. Su corazón funciona porque está siendo asistido y nos dijeron que sólo queda esperar para ver qué pasa. Les pedimos a todos los sanjuaninos que recen para que se recupere. Lucas es un chico que merece estar bien", dijo Kevin Gómez, cuñado del joven.

Es el menor de tres hermanos, el mimado de la familia; ama el fútbol, es un buen alumno, se cuida mucho porque se considera un buen deportista y es muy querido por sus amigos, compañeros de la escuela y vecinos. Todas estas virtudes que tienen Lucas son sin duda lo que llevó a que su caso conmocionara tanto, no sólo en su departamento, sino en casi toda la provincia.

Esperamos un milagro y por eso pedimos que todos sigan rezando”. Kevin Gómez Cuñado de Lucas

"Es injusto que sea él quién esté pasando por esta situación. Es un chico que no sale de fiestas, no fuma ni bebe alcohol, se cuida mucho y es una persona sana. Todavía no entendemos qué pasó. Esta semana tenía turno en el médico para hacerse controles generales, porque siempre se cuidaba mucho", dijo su cuñado y comentó que todo ocurrió el sábado en la tarde.

Según lo que relataron desde el entorno familiar, Lucas estaba jugando un partido contra Atenas de Pocito. Ingresó al campo de juego y al rato comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y en el pecho. Finalmente se desvaneció dentro del campo de juego. "Llamaron a la ambulancia y llegó de inmediato. Lo llevaron al centro de salud. De ahí lo trasladaron al Marcial Quiroga, donde llegó complicado y le hicieron RCP durante todo el camino. En ese hospital lograron estabilizarlo y después lo trasladaron al Rawson, que es donde está ahora, esperando", explicó el cuñado del joven.

Kevin comentó que desde el sábado Lucas no respondió a los estímulos y que el domingo, los médicos le pusieron un drenaje para poder desinflamar la zona. "Nos dijeron, luego de varios estudios, que tiene una falla congénita en su cabecita, pero nadie sabía. Eso le produjo la hemorragia. El domingo le hicieron el drenaje para desinflamar el cerebro, para ver qué pasa. Es un momento muy duro el que estamos viviendo. No sabemos qué más hacer y estamos agradecidos de que la comunidad de Zonda y de San Juan se esté uniendo en oración", agregó, y dijo que los próximos días son fundamentales para ver qué pasará con el joven zondino.