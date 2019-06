Un reclamo. Los vecinos de la calle Teléfora Sánchez se quejaron porque arreglaron la calle, pero la dejaron peor de lo que estaba. Tienen miedo de que ocurra un accidente.



Los vecinos de la calle Teléfora Sánchez, en Capital (al Este del Matadero Municipal) están indignados. Tienen miedo de que haya un accidente grave y dijeron que están cansados de hacer reclamos. Es que hay una parte del pavimento que fue arreglado, dijeron que por la Municipalidad de la Capital, pero que ahora es más peligroso. Es que el parche que pusieron quedó elevado en relación al resto de la calle. A simple vista parece que pusieron una tapa que no encajó en el hueco. La gente de la zona dijo que este problema lo tienen hace 3 meses. Este medio intentó comunicarse con el área de Obras de Capital, pero no respondieron los llamados.

Según los vecinos de la calle todo comenzó hace tres meses cuando se rompió un caño. En el lugar el líquido cloacal rompió parte del pavimento. "Tras el arreglo del caño, vinieron a arreglar la calle y pusieron un parche de hormigón, que parece un bloque, pero que quedó elevado como 10 centímetros del resto del pavimento", dijo Carlos Aballay, un vecino de la zona, mientras que una mujer que pasa todos los días por esa calle definió ese parche como "una trampa mortal". Los vecinos dicen que obreros municipales pusieron ese parche. "En las noches esto es un peligro. No hay buena iluminación y si una moto llega a chocar contra ese parche puede pasar algo grave", dijo Florencia Carrizo, otra vecina.

Esta calle, que une a Capital con Chimbas, es muy transitada. Según la gente de la zona, el problema queda en evidencia en las horas pico, pues los vehículos van y vienen por esa calle y algunos hacen maniobras peligrosas. "En uno de los costados no hay vereda y la gente debe caminar por la banquina. Cuando pasan muchos autos esto se vuelve peligroso, pues los autos deben abrirse demasiado para poder pasar por la zona del parche", dijo otro vecino, mientras que Julia Pereyra, otra vecina, que vive justo frente a ese parche, dijo que fue puesto en el lugar como algo provisorio, pero que nunca vinieron a arreglarlo de manera definitiva. "Yo casi no duermo. Siento frenadas casi todas las noches y me da mucho miedo de que alguien muera por esto", agregó Pereyra.