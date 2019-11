Celina Fernández tiene 21 años y se convirtió en la Embajadora de Pocito para la Fiesta Nacional del Sol. Esta joven comparte la bohemia de la música con el cursado de una carrera intensa como la de Contador Público. Le dijo a DIARIO DE CUYO que entre sus planes, desde el rol que pasó a ocupar ahora, intentará impulsar la creación de espacios donde los niños puedan estudiar arte gratis. Está convencida de que no sólo el deporte sirve para alejar a los chicos del peligro, sino que el arte también.





-¿Es la primera vez que participás en una elección para representar a Pocito en la FNS?



-Sí, primera vez que me animo. Y todavía no asimilo que haya sido electa Embajadora.



-¿Qué te llevó a participar esta vez?



-Este cambio de paradigma. El de dejar de evaluar a la mujer por sus características físicas y comenzar a valorar sus capacidades y cualidades a todo nivel.





-¿Y cuáles son tus capacidades?



-Bueno, yo trabajo profesionalmente como cantante, creo que lo hago bien porque ya he participado en festivales fuera de la provincia. Y la música es una pasión que heredé de mi padre que es guitarrista y formó parte del conjunto Díaz Heredia y él me inculcó el amor por el arte. Estudio piano desde los 8 años en un conservatorio, por suerte, porque hay muchos niños que a lo mejor tienen una veta artística, pero no lo recursos para explotarla lamentablemente.



-¿Pensás que el arte es una herramienta para alejar a los chicos de la calle?



Sí. No sólo el deporte sirve para alejar a los chicos del peligro, el arte también. Está bueno que existan las escuelas deportivas donde pueden aprender deportes gratis, pero creo que también es importante crear espacios creativos para que los niños puedan expresar su arte, que tengan esa posibilidad. Es muy difícil estudiar música en la actualidad. Hay problemas de espacio con la Escuela de Música de la Universidad y pagar un instituto privado es muy caro.



-¿Cuál es tu propuesta para trabajar en este tema?



-Desde mi lugar de Embajadora quiero impulsar la creación de estos espacios artísticos gratis, un lugar donde los niños vayan prueben las diferentes expresiones artísticas para ver cuál le gusta y explotar su capacidad. Creo que somos una provincia pujante en cuanto al arte, con artistas que nos representan muy bien afuera y que no siempre cuentan con el apoyo necesario. Además, son todos muy solidarios y creo que estarían dispuestos a compartir todo lo que saben con los niños. Creo que serían partícipes de este proyecto si llegara a concretarse.



-¿Cómo te imaginás que pueden ser estos espacios artísticos?



-Principalmente que llegues a lugares lejanos y rurales de la provincia para llegar a los niños de esas zonas que por diferentes razones tienen menos posibilidades de estudiar arte. Las posibilidades deben ser iguales para todos. Yo estoy comprometida a trabajar y esforzarme para lograr este objetivo. No quiero quedar como una nena que se encaprichó con ser Embajadora, sino que quiero dejar una huella, un buen legado.



-¿Cómo es compartir la bohemia de la música con la responsabilidad de estudiar una carrera intensa como es Contador Público?



-Es una locura. Es algo que me representa. A donde voy me dicen qué haces estudiando algo tan estructurado siendo una artista. Pero, creo que todo se puede. A veces cuesta llevar todo a la par porque viajo bastante fuera de la provincia para participar de festivales. Se complica muchísimo, pero no es imposible. Creo que esto demuestra que las mujeres estamos capacitadas para hacer varias cosas a la vez con total responsabilidad y sin descuidar ninguna de ellas. Está muy bueno que todo esto se empiece a valorar en la fiesta más importante que tenemos los sanjuanino.