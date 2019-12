Explosivo. Román Ramonda, de La Pampa, hizo cantar y bailar a la gente que asistió a la noche de apertura del Festival del Carrerito Sanjuanino, que se realizó en 25 de Mayo hasta entrada la madrugada de ayer.

Subió al escenario ante el aplauso respetuoso pero poco entusiasta de la gente. Pero se retiró entre gritos de ovación y los reiterados pedidos de "¡Otra!". Fue Román Ramonda, quien llegó desde La Pampa para enloquecer a los sanjuaninos con su actuación. Estuvo en la noche de apertura de la 46ta edición del Festival del Carrerito Sanjuanino, en 25 de Mayo, donde brindó un espectáculo de amplio espectro que incluyó clásico, folclore, tango, milonga, cumbia y cuarteto que hizo que la gente se pusiera de pie para bailar.



Abrió el show con un tema de música clásica y sólo instrumental que tocó en el órgano. La interpretación fue excelente, pero no entusiasmó demasiado a la gente. Pero, de ahí en más, la ovación popular se hizo presente y fue en crecimiento. Cuando Román tocó un tango de Mariano Mores y una milonga posteriormente, el público estalló en aplausos. Y la apuesta se redobló cuando cantó una zamba y una chacarera, logrando que los espectadores dejaran sus sillas para bailar frente al escenario. Hasta las candidatas a Criollita se animaron a armar un trencito para bailar el carnavalito que interpretó el pampeano.



Tras casi una hora de show, el artista comenzó a despedirse, pero demoró varios minutos más en concretar su ida. La gente no paró de pedirle "otra". Es que cuando tocó algunos temas de cumbia y cuarteto estalló la fiesta entre los presentes que no querían que el espectáculo llegara a su fin. Finalmente el artista se despidió, agradecido por la "aceptación y afecto recibido" y prometiendo volver para recibir nuevamente el reconocimiento de los sanjuaninos.



Desde temprano la gente de distintos departamentos comenzó a concentrarse frente a la Plaza Santa Rosa para disfrutar del Festival del Carrerito, el evento más importante para los veinticinqueños. Las personas que llegaron antes se ubicaron en las mesas más próximas al escenario para ver con comodidad los eventos programados. Tras la actuación de Román Ramonda, se eligió a la Criollita y a la Paisana Venticinqueña, resultando ganadoras Daniela Naranjo y Yamila Allende, respectivamente. Por último, subió al escenario el grupo salteño Canto 4, para cerrar la noche a puro folclore.

Con ritmo. Micaela Illanes y Natalia Blanes, Embajadora y Embajadora Segunda de 25 de Mayo, bailaron con las embajadoras de Angaco y San Martín durante los espectáculos.

Tradición. Varias personas aprovecharon la actuación de artistas folclóricos para bailar alguna danza tradicional.

Alegría. El entusiasmo del público fue el ingrediente principal durante la noche de apertura del Festival del Carrerito.

Algunos detalles

Público virtual

Prensa de la Municipalidad de 25 de Mayo transmitió en vivo por Internet el Festival del Carrerito. Esto hizo que gente de Chubut, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe vieran los espectáculos y enviaran mensajes de felicitaciones por el desarrollo de esta fiesta en defensa de la tradición.

Gastronomía

Hubo una amplia oferta gastronómica que incluyó platos tradicionales como pasteles, empanadas y asado, y también comidas rápidas como panchos, choris y hamburguesas. Si bien la mayoría de la gente se ubicó en el patio de comidas que se instaló, otras personas lo hicieron en la plaza con sus propias mesas y sillas.

Arte local

Los artistas veinticinqueños también tuvieron un lugar en el escenario mayor y fueron los encargados de abrir los espectáculos. En primer lugar actuaron las diferentes academias de danzas folclóricas y luego los cantantes que le pusieron un sello de tradición a la noche con la interpretación de cuecas y chacareras.