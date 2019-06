El aguante. Fredy Paredes contará con el aliento de su familia y de las que perdieron a un ser querido en un hecho trágico. Lo esperarán a lo largo del camino para alentarlo a continuar con su desafío.



Transformó el dolor propio y el ajeno en un desafío: superar la prueba atlética más dura de su historia. Fredy Paredes, caucetero de 49 años, correrá 32 kilómetros para agradecer estar vivo. Por 10 años participó en duatlones, pero una enfermedad desencadenada por el estrés lo obligó a retirarse. Tuvo una recuperación "milagrosa", por eso decidió volver al ruedo y con una apuesta redoblada. Por primera vez correrá el doble de kilómetros de lo acostumbrado y con un fin noble. Dedicará este maratón a homenajear a los cauceteros que murieron trágicamente y que sus casos no fueron resueltos aún por la Justicia. Hoy, a las 14.30, partirá desde el Estadio Aldo Cantoni para llegar hasta la plaza principal de Caucete.

Por recomendación del psicólogo comenzó a practicar atletismo para superar la ansiedad. Y lo que empezó como terapia se convirtió en su pasión, a tal punto que representó a San Juan en duatlones que se realizaron en Chile. Pero, nuevamente los nervios lo traicionaron y tuvo que abandonar la práctica. "En octubre del año pasado, tras terminar un duatlón empecé a sentirme mal. Y en cuestión de segundos perdí la visión del ojo derecho y la movilidad del brazo derecho también. En un principio el médico me dijo que parecían síntomas de un tumor cerebral. Pero en realidad fue una enfermedad en el cerebro, que provoca una especie de estallido y que es consecuencia del estrés. Milagrosamente me recuperé muy rápido y no dudé a volver a correr para dar gracias por estar vivo", dijo Paredes.

El atleta dijo que también quiso que su vuelta al deporte tuviera un fin especial para que no se transformara en una mera actividad con aspiraciones personales. "Con mi esposa pensamos en dedicar este maratón a los cauceteros que murieron trágicamente en accidentes u homicidios y cuyos casos aún no fueron resueltos. Por eso decidí llamar esta prueba Maratón por la Memoria y la Justicia", dijo.

Darle esta motivación a la prueba atlética no fue algo tomado por azar, agregó Paredes. Fue a raíz del siniestro vial ocurrido en el 2014, en la esquina de las calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete, y en el que murieron 5 personas. Una de ellas era su sobrino, Jorge Ochoa, de 20 años.

Fredy trabaja de portero en una escuela. Desde que decidió volver a correr combina el trabajo con el entrenamiento. Todos los días corre 13 km para ponerse en forma, aunque sabe que hoy correrá el doble. "Voy a salir desde el Aldo Cantoni a las 14.30 para llegar hasta la Plaza de Caucete. Sé que el sacrificio va a ser grande, pero no tanto como mis ganas de agradecer por estar vivo y con salud", dijo el atleta.





Proyecto solidario

Fredy Paredes dice que desde hace unos meses comenzó a entrenar en atletismo a los chicos del Lote Hogar 31 para sacarlos de la calle. Dijo que con Claudio Ponce, otro atleta local, están trabajando para poner en marcha una escuela de atletismo para chicos de escasos recursos.

Algunas paradas

Fredy Paredes parará en algunos lugares donde hubo siniestros viales fatales para colocar flores de ofrenda o soltar globos con el mismo objetivo. Una de las paradas será en la Plaza 11 de Septiembre, donde un nene de 11 años fue atropellado y abandonado. Murió en el lugar.