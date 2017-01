Llegaron bromeando sobre que, pese al sol insoportable, no usarían gorra porque les resultaría incómodo colocárselas sobre la corona. También dijeron que iban a aprovechar el ejercicio para ‘bajar’ todo lo que habían comido durante el almuerzo.



Fueron las candidatas a Reina que ayer practicaron trekking en el Dique de Ullum y que mantuvieron el buen humor desde el comienzo hasta el final. Fue con el objetivo de vivenciar las actividades turísticas para luego difundirlas como se propuso este año en la etapa de capacitación.



Las chicas se concentraron en el Castillito para descender caminando hasta la orilla del agua donde abordaron el gomón que las llevó hasta el pie del cerro Tres María para iniciar la caminata. Cuando arrancó la embarcación Georgina Cerdera, la candidata de Capital, se paró y abrió los brazos simulando ser la protagonista de Titanic.



La bajada del gomón fue uno de los momentos más divertidos de la tarde. Las chicas hicieron piruetas para bajar sin mojarse las zapatillas.



Ninguna tuvo suerte, aunque la peor parte se la llevó Laura Maril, la candidata de Rawson, que saltó y cayó de panza sobre el barro. Demoró en ponerse de pie porque no podía dejar de reír. Su actitud hizo que las demás se olvidaran del susto del momento y también se rieran sin parar, lamentándose de no tener los celulares a mano para haber retratado ese momento.



Tras media hora de caminata las chicas fueron hasta la orilla del agua y amagaron darse un chapuzón para refrescarse.