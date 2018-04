Capacitación. A fines del año pasado se realizó un simulacro de terremoto en el que participaron todos los organismos del Plan de Emergencia Sísmica.

Las personas que fueron víctimas de una catástrofe no sólo necesitan asistencia sanitaria y alimentaria, sino también en cuestiones referidas al esparcimiento y recreación. Es por eso que el campamento para evacuados por un terremoto tendrá hasta un sector de juegos para los chicos. Este proyecto, en el que trabajan conjuntamente Desarrollo Humano y la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, ya está en la etapa de diseño y se espera que esté listo en menos de dos años.



En el 2016 arrancó en la provincia el Plan de Emergencia Sísmica en el que participan diferentes organismos con diferentes tareas. Cristian Morales, subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Humano, dijo que esta cartera debe hacerse cargo fundamentalmente de albergar y contener a los evacuados. Agregó que en este marco surgió la necesidad de contar con un campamento de armado rápido y con todo lo necesario para una asistencia integral de la gente, sin descuidar la parte recreativa. Es por esto que este refugio incluirá hasta un lugar de recreación y juego infantil. "También hay que atender la salud psicológica de los evacuados que acaban de atravesar una situación traumática. Además, no se sabe por cuánto tiempo deberán permanecer evacuadas por eso determinamos que este lugar debe contar con un espacio de recreación y entretenimiento para los chicos", aseguró Morales.



El funcionario agregó que este campamento tendrá capacidad para unas 1.000 personas y diferentes dependencias como el sector de dormitorios, sanitarios y lugares destinados al aseo personal, un sector de primeros auxilios, una sala de reuniones, un espacio exclusivo para los voluntarios, un sector para albergar a personas con situaciones complejas (personas con discapacidad, parturientas, etc.), y uno para la gastronomía, entre otras. También explicó que este campamento debe reunir condiciones especiales que garanticen su armado, instalación y puesta en funcionamiento en menos de 48 horas.



"La gente de Arquitectura ahora empezó la etapa del diseño y de elección de materiales. La consigna es que este campamento se pueda montar y desmontar fácilmente y que esté construido con materiales que se puedan conseguir sin inconvenientes y en cualquier ferretería", dijo Morales.



Este proyecto será financiado por la UNSJ y estará listo en menos de dos años.





Ejercicio superado

En noviembre de 2017 se realizó un simulacro de terremoto en la provincia que contó con la participación de expertos en el tema que llegaron desde Francia. Para estos especialistas la intervención de los sanjuaninos fue destacada. Esto se debe a que durante el ejercicio, los participantes lograron a los 25 minutos de ocurrido un sismo de gran intensidad tener un panorama general de los daños materiales y de la cantidad de víctimas.



Organización



Una vez que esté diseñado el campamento se distribuirá el plano de construcción con los materiales requeridos entre las empresas constructoras y las ferreterías de la provincia. Es para que, en caso de terremoto, ambas entidades colaboren en el armado de este refugio con mano de obra e insumos necesarios.



Diferentes destinos



Para el desarrollo organizado del Plan de Emergencia Sísmica el territorio de la provincia de dividió en 5 sectores: el Valle de Tulum, el Valle de Zonda y Ullum, el Valle Fértil, el Valle de Calingasta y el Valle de Iglesia. En caso de terremoto y de ser necesario se montará un campamento para evacuados en cada uno.