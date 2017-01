La reposera junto al agua y la sombrilla colocada metros atrás. Los chicos juegan tranquilos mientras sus papás disfrutan una moto de agua o andan en kayak. Todo esto sin pagar un sólo peso. Y es esto lo que atrae cada vez más gente a la zona del embarcadero del Dique de Ullum, uno de los dos lugares en los que no se cobra entrada para acceder al espejo de agua. El otro es Playa Hermosa (ver página 9).

La gente 200 personas ingresan por día cada fin de semana al embarcadero del Dique de Ullum. Este lugar es una atracción y está custodiado por los guardavidas de la Secretaría de Deportes, de Náutica.

En los ‘80 este sitio fue furor y ahora está retomando fuerza. La gente comienza a llegar después de las 15 y con sus embarcaciones, que son de lo más variadas. Es que el requisito para pasar el portón que está custodiado por personal de Náutica de la Secretaría de Deportes, es poseer una embarcación. En el ingreso se corrobora que la embarcación posea todos los permisos que se exige a la hora de navegar y con un mismo vehículo pueden entrar varias personas.



La tranquilidad es lo que prima en este sitio donde no hay más que las rampas por donde bajan las lanchas y las motos de agua. Mientras que la gente que va a realizar un picnic se aposta en otro sector donde no hay peligro. De todos modos, el sitio está colmado de guardavidas que incluso vigilan que la gente no entre al agua más allá de un par de metros desde la orilla. Allí el lugar está boyado.



Tampoco hay complicaciones con los vehículos ya que los únicos que ingresan son los que transportan a las embarcaciones. El resto de la gente tiene que ingresar caminando con las sombrillas y bolsos a cuestas. Esto por seguridad de las personas.

Afuera

En el ingreso al embarcadero se encuentra un bosque de árboles donde hay parrilleros. Algunas personas, que no desean bañarse y sólo quieren acampar o comer un asado, buscan apostarse en este sector, que también es gratuito y de entrada totalmente libre.



Guardavidas

17 Es la cantidad de guardavidas que trabajan en turnos rotativos en este sector del dique. Desde el accidente ocurrido para fin de año, cuando una persona se ahogó en Punta Tabasco, reforzaron la seguridad.