La merienda. Luego de que los chicos realizaran varias actividades recreativas merendaron frutas. Les dieron diferentes bananas, manzanas y naranjas y hasta botellitas de agua para que recargaran sus pilas.



Ayer se realizó el tradicional encuentro "Ponete en el lugar del Otro", organizado por el programa Nutrición en Vivo. Esta actividad recreativa reunió a 800 chicos de diferentes escuelas de la provincia, en el complejo deportivo El Palomar. En este marco, DIARIO DE CUYO encuestó a los chicos para conocer algunos hábitos alimentarios. De este sondeo se desprendió que la mayoría de los chicos come frutas 4 días a la semana. Además, gran parte de los encuestados dijo que las comen generalmente como postre. Ante este panorama, Olga Álvarez de Manzano, la coordinadora del programa Nutrición en Vivo, dijo que a pesar de que este consumo no es el ideal, va bien encaminado gracias al trabajo que se hace en las escuelas y en la casa de los chicos. Para esta nota se encuestó a 50 niños de diferentes establecimientos escolares.



¿Qué desayunan? ¿cuántos días a la semana comen frutas? y ¿en qué horario del día consumen las frutas?, fueron las preguntas que los chicos respondieron luego de disfrutar de varios juegos inclusivos durante la jornada de ayer. A la primera pregunta, la mayoría de los chicos (7 de cada 10) respondió que toman té durante el desayuno. Sin embargo, muchos agregaron que luego en la escuela suelen beber leche y hasta comen cereales. En el segundo y tercer punto de la encuesta los chicos respondieron sobre el consumo de frutas. El 70% de los niños dijo que come frutas 4 veces por semana, mientras que sólo 3 de los consultados dijeron que lo hacen todos los días. Sobre el horario o momento del día en el que las comen, casi todos dijeron que lo hacen en el postre. Sólo 2 dijeron que las comen a media mañana o media tarde. Fuera de la encuesta, todos los niños dijeron que la fruta favorita es la banana y en segundo lugar la manzana.



Ante este panorama desde el Programa Nutrición en Vivo comentaron que los hábitos alimentarios de los chicos fueron cambiando en los últimos años y que si bien el consumo de frutas debería ser diario, dijeron que va en aumento. Es que antes resultaba muy difícil hacer que los niños comieran las frutas. "Logramos modificar una serie de actitudes en los chicos y ahora las consumen con más facilidad. Nuestra experiencia nos dice que conseguimos cambios realmente importantes. En las escuelas hay muy buenas docentes que insisten mucho con la temática y nosotros que estuvimos en las escuelas. Además, vemos el gran apoyo que hay en las casas. Los papás se sumaron para poder lograr promocionar la buena alimentación", agregó Olga Álvarez de Manzano, y comentó que el programa Nutrición en Vivo está trabajando en 34 escuelas de toda la provincia, con el objetivo de promover hábitos saludables.

Momento de compartir. Durante la merienda los chicos compartieron la mesa con alumnos de otras escuelas, en las instalaciones del complejo El Palomar.

Zumba. Los alumnos hicieron varios deportes. Al finalizar participaron de una multitudinaria clase de zumba. Hasta los chicos con discapacidad bailaron.







PROTAGONISTAS

Tania Vedia - 8 años

"Me gusta comer frutas, sobre todo en el postre. Mi fruta favorita es la banana. En la escuela nos dijeron que tengo que comerla para estar sana y fuerte y por eso como frutas tres o cuatro veces por semana".

Yoselina Delgado - 9 años

"Antes no me gustaba comer frutas, pero en realidad nunca las había probado. Cuando las probé me di cuenta de que son muy ricas. Me gusta comerlas en la tarde. Después del té me vuelve a dar hambre y ahí como frutas".

Mary Atampiz - 10 años

"En las tardes cuando me da hambre como frutas. También me gusta llevarlas de merienda, aunque a veces llevo galletas. Me gusta cuando hacemos ensalada de frutas, porque como algunas que no me gustan mucho, pero en la ensalada sí".

Luciana Escudero - 9 años

"Me encanta la manzana. Es mi fruta favorita y como casi todos los días una. Cuando hay más, suelo comer varias veces al día. Mi seño nos dijo que son muy buenas y que hacen muy bien para tener energía".