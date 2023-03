Cuando el semáforo de Pellegrini e Ignacio de la Roza dio verde, dos autos que circulaban por la avenida de este a oeste aceleraron como si estuvieran corriendo una carrera. En segundos llegaron a la esquina de calle Comercio, que es donde está el siguiente semáforo. En ese trayecto, de unos 900 metros, no importó nada. No bajaron la velocidad para esquivar un ciclista, se cruzaron de carril para sobrepasar a un colectivo que estaba detenido bajando pasajeros y no frenaron para darle el paso a un auto que intentaba salir de una calle perpendicular a la avenida. Esta postal es una de las que se repiten a diario en el tramo de Ignacio de la Roza, en La Bebida, que fue tildado por los vecinos como caótico y que el jueves pasado fue el escenario de un siniestro fatal. Las personas de la zona, que es el corazón de esta localidad de Rivadavia, dijeron que viven asustados y aseguraron que si bien hace años ese tramo es muy transitado a toda hora, luego de la entrega de los últimos barrios la calzada de la avenida quedó muy chica.

El jueves en la siesta una mujer de 22 años y su hija de 4 se bajaron de un colectivo y fueron embestidas por un camión. La joven murió a las horas, mientras que su hija sigue internada. Esta situación despertó la solidaridad (ver aparte) y la indignación de los vecinos de la zona. Dijeron que este tramo es un caos, sobre todo en "la zona del canal". Es que en ese sector hay un puente y la avenida se vuelve más angosta de lo que ya es, y a la vez, se transforma en el punto de mayor caos.

En las noches y los fines de semana, hay autos que no paran ni en los semáforos. Es un

peligro”. Cristina Carnelutti - Vecina

"Nos cansamos de ver accidentes de tránsito en el puente. Es que sumado a que nadie respeta nada y circulan a toda velocidad, a pesar de ser una zona poblada, los micros paran a bajar o subir pasajeros sobre el puente", dijo Hugo Alberto, un vecino, mientras que otras personas dijeron que van a presentar notas para que la zona de detención de colectivos sea sacada de las inmediaciones del puente por el peligro que eso significa. Es que, además de que la calle queda súper angosta y por momentos no pueden pasar dos colectivos a la vez, las personas deben caminar de lado, entre la baranda del puente y el micro, para poder llegar hasta la vereda.

"Pedimos además que pongan reductores de velocidad porque en ese tramo los autos pasan sin parar y es un sector donde hay muchas personas que se movilizan en bicicletas, está la iglesia, el centro de salud y una escuela", dijo Pamela Dávila, otra vecina, mientras que en la zona, una camioneta pasó a toda velocidad, esquivando peligrosamente a un anciano que circulaba en bicicleta, mientras un hombre en moto venía de frente. "Esas maniobras se ven a diario. Esta avenida está dentro de una zona con muchos vecinos, pero los automovilistas no se dan cuenta de eso. Los domingos en la tarde es insoportable transitar por acá", dijo Agustín Llamas, mientras que todos los vecinos coincidieron al decir que desde que sacaron el puesto policial que estaba en el cruce de Pellegrini y la avenida, hay momentos en los que ni el semáforo detiene a los automovilistas.

Ayuda para la familia afectada

El jueves, Milagros Martínez (de 22 años) y su hijita de 4 años fueron víctimas de un siniestro vial en ese tramo de La Bebida. La mamá falleció el jueves en la noche, mientras que hasta el cierre de esta edición, la menor seguía internada en Terapia Intensiva y sedada por los golpes. Sus familiares dijeron que estaba estable pero que la estaban controlando porque sufrió un fuerte impacto en la zona renal izquierda, lo que le comprometió el riñón.

Por su parte, los vecinos comentaron que Milagros era mamá de 4 niños, de 7, 4, 2 y 1 año y que quedaron a cargo de su papá. "Es una familia muy humilde. Ellos alquilan hace poco tiempo una habitación de 4 por 4 y ahora se quedaron sin la mamá. Es muy triste todo, por eso los vecinos estamos pidiendo colaboración para ayudar a la familia", dijo Hugo Alberto, que vive cerca de la familia y agregó que las personas interesadas pueden contactarse con él al 26455304633. "Queremos ayudar para que puedan salir adelante", agregó el vecino.