La calle. Actualmente la calle Fernández está transitable, pues las obras están realizándose en los costados, donde se comenzó con el soterramiento del cableado.

La Fiesta Nacional del Sol 2019 promete estar llena de novedades para la gente que visite el nuevo predio ferial de Chimbas. Entre estas cosas nuevas, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que el año que viene el público que asista a ver el Carrusel del Sol podrá disfrutar del espectáculo desde tribunas tubulares. Esto, gracias a que el corsódromo que se está construyendo en el Predio Costanera del Sol incluirá espacios destinados a la colocación de gradas para que la gente esté más cómoda. El corsódromo estará ubicado en la calle Fernández, popularmente conocida como Costanera.



El Carrusel del Sol es uno de los espectáculos más convocantes de la Fiesta Nacional del Sol. Durante años la avenida Ignacio de la Roza fue el epicentro de este show que reunió a miles de personas. Siempre el carrusel fue gratuito y por eso siempre resaltó su popularidad. Hubo años, en los que colocaron a lo largo de la Central sillas para que la gente alquilara y pudiera ver más cómodamente el show.



El año que viene, el desfile de los carros departamentales será totalmente distinto. Grynszpan dijo que el nuevo escenario del carrusel permitirá que más personas puedan ver los carruajes y a la vez el público podrá estar más cómodo. Es que en la mitad del recorrido se colocarán tribunas tubulares. Aún no se sabe si esas tribunas serán gratuitas o se entregarán a clubes o grupos solidarios, como sucedió años anteriores con las sillas, para que las alquilen y ganen dinero para las instituciones.



Sobre la obra del corsódromo, el director de Arquitectura, Marcelo Yornet, comentó que trabajan sin pausas para que esté lista antes de febrero próximo. A la vez resaltó que esta obra es importante porque no sólo servirá para la Fiesta del Sol, sino también para el Carnaval de Chimbas y hasta para desfiles patrios. "El proyecto prevé que se dejen espacios para que se coloquen tribunas tubulares. El corsódromo tiene una extensión de 650 metros. En esa distancia se colocarán las gradas para los distintos eventos. Las tribunas no son fijas, pero habrá espacios definidos para que siempre que haga falta se pueda instalar en esos sectores", dijo Yornet. Los espacios para tribunas estarán en la vereda Norte (delante del predio), mientras que en la vereda opuesta del corsódromo (Sur) se hará un tratamiento con hormigón para que en ese lugar se puedan colocar sillas para el público.

Iluminación



El corsódromo del Predio Costanera del Sol tendrá mucha iluminación con poste que tendrán brazos hacia la calle y otro hacia la vereda. Para que la iluminación sea segura y que el cableado no moleste, por ejemplo el paso de los carruajes del carrusel, todo se hará de manera subterránea. Además, en todos los accesos al predio cambiarán el tendido eléctrico para repotenciar la iluminación de la calle y dar más seguridad al lugar.



Escenario



Hace unos días desde Turismo informaron que el escenario donde se harán los espectáculos desde el 19 al 22 febrero será el mismo donde el sábado 23 de febrero se realizará el show de cierre de la Fiesta del Sol 2019. Este escenario estará en el sector Oeste del predio. Se espera que para el festejo de 2020 esto no suceda, pues la segunda etapa de la obra incluye la construcción de un anfiteatro, en el mismo sector del Predio Costanera del Sol.