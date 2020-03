Los recursos humanos en salud pública hoy son más valiosos que nunca, al punto que en el mundo se suceden homenajes diarios con aplausos hacia el personal que trabaja salvando a los infectados. Pero en el mundo también hay déficit de recursos humanos para paliar esta crisis sanitaria y en San Juan ese faltante tiene un número: 600 personas, según fuentes del Gobierno provincial, que son las que están comprendidas en grupos de riesgo y por eso no pueden trabajar. Es por eso que están contratando personal para cubrir el faltante, en el marco de la planificación para cuando el virus empiece a circular en San Juan.

De acuerdo a la normativa nacional, las personas comprendidas en grupos de riesgo, embarazadas y mayores de 60 años están exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo; incluso hay una licencia para cuidado de los hijos menores durante los días en los que están cerradas las escuelas. El Ministerio de Salud Pública de la provincia tiene actualmente un total de 600 trabajadores bajo esas condiciones, que se traduce en aproximadamente 300 enfermos, 200 médicos y 100 personas de distintas áreas, como camilleros.

La provincia no tiene aún el virus circulando. De momento no hay casos positivos, tan sólo sospechosos y personas aisladas bajo seguimiento. Pero cuando la coyuntura se modifique y empiecen a avanzar el contagio, la cantidad de pacientes infectados será muy importante de acuerdo a las estimaciones (ver nota principal), por lo que deben estar a cubierto con el déficit de personal. Es así que avanzan para contratar agentes sanitarios que no están en el sistema sanitario y especialmente a los que habían presentado curriculum vitae en Salud Pública. Esas carpetas estaban frenadas administrativamente, pero ante este escenario ya empezaron a moverse.



Reuniones



La ministra de Salud, Alejandra Venerando, mantuvo ayer reuniones con algunos de los profesionales que trabajarán en cada uno de los nosocomios y hospitales de campaña. Según la funcionaria, hay apoyo y colaboración de los mismos hacia el programa que armó en situación especial, el Gobierno provincial.