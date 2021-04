Alfredo Fenili (59) es director de Capacitación, Ciencia y Tecnología Aplicadas al Deporte de la Secretaría de Deportes de Nación. El año pasado, cuarentena mediante, abrió online una capacitación a los dirigentes deportivos sanjuaninos y hoy le dará un cierre al ciclo, con la inigualable ventaja de la presencialidad. Desde hace 30 años que trabaja en Deportes de Nación y desde su experiencia habló sobre los dirigentes, lo que deben tener para lograr gestiones exitosas y la deuda que mantienen con las instituciones.

-¿Qué mirada tiene sobre la dirigencia deportiva?

-La dirigencia deportiva en el país tiene la particularidad de generar gestiones reactivas, es decir, correr detrás de los problemas. Esto, en oposición a la gestión planificada, a la mirada a mediano o largo plazo. Por supuesto que bajo ciertas circunstancias es difícil, pero debe tener una mirada a futuro.

-¿Por qué cree que sucede?

-Mucho tienen que ver los ciclos de las comisiones directivas. Cada comisión trabaja para sí misma, y luego, cuando viene otra, se pone a hacer una cosa distinta. Hay como mucho de política de gobierno pero poco de política institucional. Y esta última es la base sustentable para toda gestión. Lograr desarrollar un plan a largo plazo y sostenerlo en el tiempo es el gran desafío y a la vez la deuda que tiene la dirigencia argentina. Acá excluyo la vocación, la pasión, el amor al deporte y el tiempo que le dedica, que en ese sentido es maravilloso, pero me parece que falta lo otro.

-¿Se puede planificar con pocos recursos?

-El tema de la planificación es independiente a los recursos. Se puede planificar con mucho o poco, pero siempre hay que empezar por lo que se tiene. Luego sí, procurar tener más recursos.

-¿Cuánto afecta que los socios no paguen la cuota societaria, coyuntura económica mediante?

-Acá entramos en la oferta y demanda y un círculo vicioso: el dirigente dice que el socio no viene o no paga porque no tiene plata y la pregunta es: ¿qué le ofrece la institución? Si yo genero un proyecto deportivo sustentable, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico de mi entorno y responder a una necesidad: qué necesita el barrio, qué necesita el club, qué necesita la comunidad o el socio. Y luego, si lo que vamos a hacer tendrá impacto. Esto es empezar a romper ese círculo.

-¿Qué características debe tener un buen dirigente deportivo?

-La mayoría de los dirigentes tienen pasión y vocación, pero además debe ser inspirador. Debe inspirar a que el otro haga, más que dar órdenes. Y se inspira con la conducta, no con el discurso. Por supuesto creo que además debe tener herramientas de gestión, porque la pasión es como el combustible en un auto sin dirección. Entonces, un dirigente deportivo debe poder inspirar, tener la capacidad de conducción y además gestionar menos reactivamente y un poco más proactivamente.

-¿Es lo mismo gestionar que administrar?

-Sí y no. Si bien suele usarse como sinónimo, la administración es más del recurso y los procesos. La gestión hace a procesos, a recursos y a personas, porque a un grupo o a un equipo no se lo administra, se lo conduce, se lo lidera, se lo gestiona. Entonces, la gestión es administración y liderazgo, por ende un dirigente deportivo debe ser un buen administrador, un buen gestor y un buen líder.

-¿Cambió el paradigma de la gestión dirigencial con los años?

-Hay instituciones que van generando cambios, por supuesto. Por un lado, hay dirigentes jóvenes que se acercan y por otro lado se han incorporado más mujeres, porque antes la gestión en clubes y federaciones era manejada por hombres. Entonces, la gente joven que se suma es más amiga de la tecnología, de los procesos; y el rol femenino da más equivalencia de género, por ende más riqueza a la gestión.

-¿Qué opina sobre la política deportiva en San Juan?

-Se puede gestionar de varias maneras pero siempre hay que tener una manera. Es como dice Marcelo Bielsa: se puede salir campeón jugando de una forma A, B o C, pero no se puede salir campeón sin tener una forma. Y en ese sentido yo veo que San Juan tiene una mirada clara de deporte, sin ninguna duda. A la forma de gestionar el deporte hay que sostenerla en el tiempo, eso es lo que le da coherencia.



HOY, CAPACITACIÓN

Alfredo Fenili, invitado por la Secretaría de Deportes, brindará hoy una capacitación sobre dirigencia deportiva, a las 18 y en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. Podrán asistir en forma presencial las primeras 60 personas que registren su inscripción y para quienes deseen seguir la capacitación en forma virtual, podrán hacerlo a través del streaming del Gobierno de San Juan.