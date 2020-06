"La Provincia adherirá al decreto nacional y trabaja en los nuevos protocolos que serán anunciados próximamente", dijo el comunicado que emitió el Gobierno sanjuanino tras conocerse los alcances del DNU 520/2020 sobre distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la nueva figura anunciada por el presidente Fernández y que encuadra a San Juan por ser provincia sin circulación de virus. Es así que de momento no habrá cambios en la rutina de cuarentena que tienen los sanjuaninos, que en rigor cada vez es más flexible y con gradualidad en la apertura de actividades varias, aunque entre viernes y sábado habrá anuncios que pretenden poner en hechos concretos el avance a la nueva fase, indicaron fuentes gubernamentales.

Entre los interrogantes sobre el distanciamiento social, preventivo y obligatorio aparece la continuidad o no de la terminación del DNI para ir al comercio, como también las caminatas saludables tal como hoy están planteadas, es decir, tres veces por semana. Justamente, en este último considerando hay expectativa por conocer la situación de los menores, que pueden moverse hasta 500 metros alrededor de sus casas y con supervisión de adultos. También hay dudas sobre qué sucederá con los horarios especiales para desplazamiento de los mayores de 60 años en comercios, por ejemplo.

Por eso, en Casa de Gobierno indicaron que se tomarán estos días para afilar el lápiz y trabajar en borradores de protocolos, independientemente de que las autoridades entienden que el anuncio de Fernández no hizo más que confirmar lo que San Juan ya venía realizando.

El Comité Covid será el encargado de avanzar en la cuestión y los responsables indicaron que la idea es realizar uno o varios anuncios entre viernes y sábado próximos.

La buena noticia de la jornada fue que el Ministerio de Salud reportó que hasta ayer en la tarde no había casos sospechosos de coronavirus en la provincia. No es la primera vez que sucede, pero el dato no deja de ser alentador. A su vez, ayer en laboratorio 27 test dieron negativo, en tanto que siguen internados tres pacientes, uno de los cuales ya está recuperado de Covid-19.

Por su parte, mientras que la médica reumatóloga sigue en franca mejoría, su colega neumonólogo tuvo un retroceso en la evolución de su salud. Es por eso que no pudieron retirarle el respirador artificial tal como evaluaron en su momento, cuando había mostrado una mejoría la semana pasada. Su estado es delicado, informaron las autoridades.