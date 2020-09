En lucha. En julio pasado, los familiares sanjuaninos de Facundo Astudillo, liderados por Maira Castro, organizaron una marcha en la provincia para reclamar justicia y su aparición. Harán una nueva manifestación en San Juan para pedir que los culpables de su muerte, en Buenos Aires, reciban su castigo.



Cada vez que sonaba el teléfono, esperaban recibir la peor de las noticias. Con esta angustia vivieron durante los últimos 5 meses hasta ayer, que ese temor se hizo realidad. Recibieron la noticia de que los restos encontrados el mes pasado pertenecen a su primo, Facundo Astudillo, quien desde el 30 de abril pasado estaba desaparecido. Se trata de los Castro, que viven en Chimbas y que son familiares de Cristina Castro, la sanjuanina madre de este chico. Maira Castro, prima de esta mujer, fue la familiar que se animó a hablar con DIARIO DE CUYO sobre lo difícil y doloroso que fue vivir a la distancia la desaparición de Facundo y la confirmación oficial de su muerte, que se dio a conocer ayer y tuvo repercusión hasta en el presidente Alberto Fernández y entidades como Amnistía Internacional (ver al pie).

"Lo que más sentimos como familia es no poder estar en este momento con Cristina y darle un fuerte abrazo, uno que le llegue al alma y que le haga sentir que siempre vamos a estar a su lado", dijo Maira Castro tras la confirmación de la muerte de Facundo. Hizo un gran esfuerzo para hablar debido a la disfonía producto de un cuadro emocional que la afectó ayer. No quiso hacer más comentarios sobre la triste noticia, pero agregó que no se iba a permitir quebrase porque es más fuerte el compromiso de apoyar a su prima, aunque sea a la distancia, y de demostrarle que toda su familia en San Juan la va seguir acompañando en su dolor y en la lucha por justicia. Ella fue quien organizó la marcha que se hizo el 28 de julio pasado en la provincia para pedir por la aparición de su primo. "Desde el minuto cero de la desaparición de Facundo estamos al lado de Cristina a pesar de estar a más de mil kilómetros. Hasta ahora, hablamos a diario con ella, y sin que se nos escape una lágrima aunque sea muy difícil. Pero es que la sentimos a ella tan entera, que debemos acompañarla de la misma manera. Somos muy unidas y vamos a seguir para enfrentar lo que viene ahora y no flaquear hasta que se conozca la verdad y se haga justicia por Facundo, un chico humilde y de gran corazón que supo conquistar el amor de su familia en San Juan", dijo Maira.

MAIRA CASTRO Prima de la mamá de Facundo

La mujer recordó cuando hace 11 años vio por primera vez y personalmente a Facundo Astudillo. Fue cuando el joven visitó la provincia para conocer a sus familiares locales. Dijo que sólo estuvo un par de días, pero que fue tiempo suficiente para saber que se convertiría en la gran persona que fue.

"Facundo era un chico que tenía mucho para dar. Repartía alegría por todos lados y era muy inquieto. A pesar de que éramos unos extraños para él, se sintió parte de esta familia desde que nos conoció. Antes de volverse a Buenos Aires, nos dijo que se llevaba un pedacito de nosotros y de San Juan. Le agradecemos a Dios haber tenido la bendición de conocerlo", sostuvo.

Desde el minuto cero de la desaparición de Facundo, sus primos sanjuaninos se organizaron para mantener el contacto permanente con Cristina, su mamá, y emprender una lucha por justicia desde San Juan. Primero, viralizaron por las redes sociales la foto del joven y luego realizaron la marcha local en la que participó la mayoría de los familiares del chico como también algunas organizaciones sociales y varios jóvenes. Ahora, dijo Maira, ya se está pensando en hacer una segunda marcha en la provincia, cuando el Covid-19 lo permita. "Sabemos que lo que viene va a ser largo y muy fuerte. Estamos frente a un monstruo muy grande, pero los Castro somos fuertes y luchadores. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Se lo debemos a Facundo y a su mamá", concluyó Maira.

Fuerte repercusión tras la confirmación oficial de la muerte

Tras conocer ayer la confirmación de la muerte de su hijo (el examen judicial arrojó que los huesos hallados son del joven desaparecido), Cristina Castro, la mamá de Facundo, manifestó que "es una cachetada muy fuerte de la vida" y aseguró en un tuit que escribió en su honor que velará por él y por que se haga Justicia. La noticia tuvo tanta repercusión que alcanzó eco en el propio Presidente de la Nación y en Amnistía Internacional (AI), entre muchas otras instituciones. Alberto Fernández expresó su solidaridad con la sanjuanina Cristina Castro y aseguró que tanto él como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quieren "saber qué pasó": "Fue un amanecer ingrato. Quiero decirle a Cristina que cuenta conmigo y con Axel (Kicillof). Los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Los dos queremos saber qué fue lo que pasó", dijo Fernández. En tanto que AI exigió mediante un comunicado que el Estado argentino garantice "una investigación urgente, eficaz e independiente" para determinar responsabilidades del caso. Entre tanto, ayer se supo que hallaron otros restos humanos en la misma zona y hasta anoche se investigaba para saber a quién le pertenecían.

Peritan movilidades policiales

Dos móviles de la Policía Bonaerense secuestrados días atrás en el marco de la investigación por la muerte de Facundo comenzaron a ser peritados ayer por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes policiales. Se trata de un auto Toyota Etios que pertenecía a la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca y una camioneta Toyota Hilux que fue secuestrada el viernes pasado y estaba destinada al destacamento de Mayor Buratovich.