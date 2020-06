El olor nauseabundo se hace sentir. Mucho más cuando llega la hora del almuerzo y los líquidos cloacales comienzan a fluir provocando la molestia de toda una manzana de un barrio y que a más de uno le quita el apetito. Se trata de una parte del Barrio Las Garzas, en Rawson, donde los pozos negros colapsaron y a pesar que desde la Municipalidad de Rawson le dijeron a este medio ayer que el proyecto de cloacas ya está en marcha, los vecinos reclaman a gritos una solución.

Convivir con los líquidos cloacales ya se hizo casi una costumbre para esos 350 vecinos. El problema viene de vieja data y la molestia mayor es que ante los reclamos realizados hace años, gran parte del barrio ya accedió al sistema cloacal pero no fue incluida la manzana "A" compuesta por monoblocks y tampoco la manzana "B", integrada por casas comunes. "Esa vez la obra de la red cloacal no alcanzó estas dos manzanas del barrio pero las autoridades nos dijeron que en dos meses tendríamos una solución, pero nunca llegó", comentó Carlos Díaz, vecino desde que se inauguró el barrio hace 20 años.

La manzana "A", ubicada sobre calle Vidart, está compuesta por seis monoblocks de 12 departamentos cada uno. Esas 72 familias son las que más están padeciendo el colapso cloacal, pues cada torre cuenta con un solo pozo negro. "Es tanto el desborde de pozos que hemos tenido que ir construyendo más y actualmente cada monoblock cuenta con dos o tres pozos cada uno y aun así no damos abasto", comentó Guillermo Leiva. El hombre reflejó la situación que le toca vivir cada día: "Llega la hora del mediodía y se me quita el apetito. Es que a esa hora generalmente todos los días comienzan a salir los líquidos, ya sea por la cocina, por el baño, por todos lados, ya no sabemos qué hacer", comentó indignado. Cada vez que ocurren estos problemas, tienen que ir con pala en mano y máscaras para hacerle frente al fuerte olor, a liberar la zanja que corre por detrás de las casas para que los fluidos puedan encontrar salida que muchas veces termina corriendo por las veredas y acequias.

Un espacio verde ubicado en el centro de la manzana ya se tornó intransitable. Es que es tanta la cantidad de pozos que se construyeron allí que al colapsar se convirtieron en un peligro para todo el vecindario. "Somos la manzana discriminada del barrio. Nos tenemos que cuidar del coronavirus, del peligro que representa estar conviviendo con esto y también del dengue por el foco de mosquitos que hay", comentó Olga de Uribe.

Desde Obras Sanitarias le dijeron ayer a este medio que la extensión de la red cloacal a esas dos manzanas restantes depende exclusivamente del municipio, en tanto que desde el Área de Infraestructura de la Municipalidad de Rawson, Catalina Corzo Belli dijo que el proyecto ya está en marcha: "Entendemos la problemática del barrio pero el proyecto está encaminado. Para completar el sistema cloacal nos resta el 15% y allí está incluido el Barrio Las Garzas, esperemos que sea pronto", comentó.

INDIGNADOS

GUILLERMO LEIVA - Vecino

"Ya no sabemos qué hacer. El viernes pasado a las 12 de la noche empezaron a salir los líquidos por la cocina. Con mi hijo tuvimos que abrigarnos y salir a destapar las acequias que hicimos para que las aguas servidas puedan encontrar una salida".

JUAN ESTEBAN LÓPEZ - Vecino

"En mi torre vivimos 48 personas y tenemos ya 3 pozos negros que están colapsados. La única solución que nos brindan es un camión de desagote pero viene y a los dos días ya se llenan los pozos de nuevo. No tenemos calidad de vida viviendo así".