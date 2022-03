Imponente. Desde lejos se puede ver la torre de la línea de alta tensión en calles Tulum y El Gringo, Chimbas, bajo la cual 4 familias edificaron sus casas.

"Vamos a respetar lo que diga la Justicia, aunque nos tengamos que ir a vivir debajo de un puente con los niños", dijo Jenifer Toledo. La joven vive junto a su familia en una de las 4 casas que edificaron bajo una torre de línea de alta tensión sin saber, según dijo, que estaba prohibido. Hace unos días recibieron la visita de la jueza Adriana Tettamanti, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo, quien les comunicó su situación de ilegalidad y que deberán desalojar las viviendas. La magistrada le adelantó a DIARIO DE CUYO que el desalojo es inminente, pese a que esta gente no tiene dónde ir a vivir ni con qué alquilar.

En calles Tulum y El Gringo, Villa Obrera, Chimbas, se encuentra una imponente torre de línea eléctrica de alta tensión. Debajo de la misma, 4 familias edificaron sus viviendas hace 6 años. Una de ellas ocupa dos de estas casas, y fue la única que quiso hablar escuetamente sobre su situación. "Hace 6 años mi mamá compró parte de este terreno a un vecino y construyó la casa al lado de la que se hizo mi hermano para vivir con su familia. No sabíamos que no se podía. Ahora nos dicen que nos tenemos que ir porque estamos ilegalmente y corriendo peligro. Desde que nos dijeron que estamos en peligro por la torre de energía, no dejamos que los niños salgan a jugar a la vereda", sostuvo Jenifer.

Peligro exterior. Las viviendas que edificaron en la zona prohibida quedaron bajo la torre de alta tensión y del cableado que conduce la energía.

La joven contó que en su casa viven 6 personas, de las cuales la mitad son niños. En tanto que la vivienda de al lado, la de su hermano, viven dos adultos y tres niños más. Agregó que desde que recibieron la notificación de la Justicia viven preocupados y sin saber qué hacer si los desalojan. Ambas familias son de escasos recursos, no tienen otro lugar donde ir a vivir ni plata para alquilar. Dijo que la única opción que tienen es irse a vivir debajo de algún puente.

Por su parte, Adriana Tettamanti dijo que también le preocupa la situación por la que atraviesan estas familias, pero que más le preocupa que haya que lamentar alguna desgracia por el peligro al que están expuestas. Y que por este motivo es inminente el desalojo. "A fines de 2019, Energía San Juan notifica a estas personas que deben desalojar las viviendas porque invadieron la franja de seguridad, ya que determina que está prohibido edificar a menos de 15 metros de distancia de una torre de línea de alta tensión, y esta gente construyó debajo de la misma. Hicieron caso omiso a esta intimación y con la pandemia, la empresa no insistió. Pero ahora pidió la intervención de la Justicia para lograr el desalojo, cosa que es inminente", sostuvo.

Peligro interior. Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, dijo que las 4 familias están "enganchadas" de la línea de alta tensión.

La magistrada agregó que hace unos días visitó el lugar para realizar una inspección ocular y notificar a las familias que deberán desalojar sus viviendas. Dijo que ahora espera que Energía San Juan presente la documentación que certifique la existencia de esta línea de alta tensión, como indica el procedimiento, lo que le permitirá dictar sentencia. Agregó que la causa está en un juicio de proceso urgente, bajo la denominación de "satisfacción inmediata de la pretensión" porque se trata de una situación de mucho peligro que requiere de una solución cuanto antes. Ante este panorama sostuvo que el desalojo de estas familias es un hecho y que será dictaminado apenas se complete el proceso. "Probablemente haga una audiencia con estas familias, Desarrollo Humano y el municipio de Chimbas para ver si estos organismos les brindan algún tipo de solución habitacional. Lo mismo hice en un caso similar que ocurrió en La Bebida, hace algunos años", dijo la jueza.



Derrumbe

Adriana Tettamanti, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo, dijo que luego de que las familias desalojen las casas que construyeron bajo la torre de línea de alta tensión, en el departamento Chimbas, se procederá al derrumbe de estas viviendas, ya que en la franja de seguridad en torno a esta infraestructura eléctrica no debe haber ningún tipo de edificación ni árboles para no entorpecer las tareas de mantenimiento.